Empresas japonesas opinan: los Juegos Olímpicos se deberían aplazar o cancelar

Casi 70% de las empresas japonesas quieren que los Juegos Olímpicos de Tokio se cancelen o pospongan, según una encuesta de Reuters. Esto subraya la preocupación de que el evento aumente las infecciones por coronavirus en un momento en que el sistema médico local se encuentra bajo una gran presión.

A solo nueve semanas de los Juegos Olímpicos, en gran parte de Japón se han impuesto estados de emergencia hasta fines de mes para contrarrestar un aumento en las infecciones, lo que ha provocado una escasez de personal médico y de camas de hospital en algunas zonas.

El programa de vacunación del país también ha sido particularmente lento, con solo 4% de la población inoculada, la tasa más baja entre las naciones del Grupo de los Siete.

El #RelevoDeLaAntorcha en 𝗢𝗞𝗔𝗬𝗔𝗠𝗔 🔥



La llama Olímpica sigue su viaje en Japón y hoy visitó por segundo día la Prefectura de Okayama.



👉https://t.co/N0dKX5DIOl#Tokyo2020 pic.twitter.com/uMrwYGURFT — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) May 20, 2021

La encuesta, realizada del 6 al 17 de mayo, mostró que el 37% de las empresas estaban a favor de la cancelación, mientras que el 32% deseaba un aplazamiento.

En particular, los que piden una cancelación han aumentado desde febrero, cuando se hicieron las mismas preguntas en la encuesta mensual: 29% estaba interesado en una cancelación, mientras que el 36% estaba a favor de un retraso.

"No hay forma de que los Juegos Olímpicos sigan adelante en las circunstancias actuales", escribió en la encuesta un gerente de una empresa de metales. "Nada de lo que hace el gobierno parece estar bien planeado. Todo lo que parece estar haciendo es difundir ansiedad".

La encuesta, realizada para Reuters por Nikkei Research, examinó unas 480 empresas no financieras grandes y medianas, de las cuales unas 230 respondieron preguntas sobre los Juegos Olímpicos. Los encuestados participaron bajo condición de anonimato.

Los Juegos Olímpicos sí se celebrarán: postura oficial

El gobierno y el Comité Olímpico Internacional han dicho repetidamente que los Juegos seguirán adelante. Cerca de 70% de los 10,500 atletas que deben asistir ya han clasificado al evento.

Si los Juegos, que ya se pospusieron en un año, se cancelan, una cuarta parte de las empresas esperan grandes pérdidas económicas. Pero casi 60% dijo que éstas serían acotadas.

Los Juegos Olímpicos #Tokio2020 se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. pic.twitter.com/Acz4Zylf4u — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) March 30, 2020

Te puede interesar:

Japón declara tercera emergencia para frenar nueva ola de Covid-19