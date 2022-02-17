“Es hora de que Estados Unidos regrese a la normalidad"; Anthony Fauci

El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci, que es hora de que Estados Unidos comience a regresar poco a poco hacia la normalidad, a pesar de los riesgos restantes de COVID-19.

En una entrevista con Reuters, Fauci dijo que los estados de Estados Unidos se enfrentan a decisiones difíciles en sus esfuerzos por equilibrar la necesidad de proteger a sus ciudadanos de las infecciones y la creciente fatiga con una pandemia que se arrastra a su tercer año.

Dr. Anthony Fauci / Experto en enfermedades infecciosas

No hay una solución perfecta para esto. Están tratando de equilibrar el hecho de que el mundo y los Estados Unidos y, en particular, ciertas partes de los Estados Unidos están hasta aquí con COVID, solo necesitan recuperar su vida de alguna manera. No quieres ser imprudente y tirar todo a un lado, pero tienes que empezar a avanzar poco a poco hacia eso. Y tienes razón, cuando haces eso, te desvías de prestar atención a algo que podría ser importante.

Anthony Fauci también criticó la política de cero COVID-19 de Hong Kong en medio de un aumento en las infecciones allí.

Más temprano el miércoles, los funcionarios de salud de Estados Unidos dijeron que estaban preparando una nueva guía de COVID-19 sobre muchos aspectos de la respuesta del virus a medida que disminuye el aumento de casos de Omicron.

Eso siguió a los anuncios de varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, California, Connecticut, Delaware y Oregón, que levantaron los mandatos de cubrebocas para las escuelas u otros lugares públicos en las próximas semanas.

“El hecho de que el mundo y los Estados Unidos, y particularmente ciertas partes de los Estados Unidos, estén hasta aquí con COVID-19, realmente necesitan recuperar su vida de alguna manera”, dijo Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos.

"No quieres ser imprudente y tirar todo a un lado, pero tienes que empezar a avanzar poco a poco hacia eso", agregó.

El Dr. Anthony Fauci dijo que es hora de que Estados Unidos regrese a la normalidad tras COVID-19.|ADRIANO MACHADO/REUTERS

Mayoría de muertes por COVID-19 en Estados Unidos, son de gente sin vacunar

Incluso con las tendencias positivas, las cifras de COVID-19 siguen siendo altas, con unos 2 mil 200 estadunidenses que mueren cada día, la mayoría de ellos sin vacunar.

El promedio diario actual de siete días de casos de COVID-19 es de unos 147 mil, una disminución de alrededor del 40% con respecto a la semana anterior, según datos del gobierno. Durante el mismo período, las admisiones hospitalarias cayeron un 28% a 9500 por día.

Anthony Fauci reconoció que las políticas revisadas de los estados podrían implicar compensaciones y algunas infecciones innecesarias, pero ceñirse demasiado a las estrictas políticas de prevención también era perjudicial.

"¿Es el impacto en la salud mental, es el impacto en el desarrollo de los niños, es el impacto en las escuelas? ¿Se equilibra eso con tratar de ser totalmente prístino y proteger contra infecciones? No tengo la respuesta correcta para eso", dijo. .

Fauci también dijo que no se estaban realizando investigaciones sobre vacunas administradas por vía mucosa que serían mejores que las vacunas actuales administradas sistémicamente para prevenir la infección por COVID-19.

Eventualmente, una combinación de los dos puede ser necesaria, dijo, uno para prevenir infecciones y el otro para prevenir enfermedades graves.