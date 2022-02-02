EU dará de baja a soldados que no se vacunen contra Covid-19

Estados Unidos quiere lograr a toda costa que el mayor número de personas posible se vacune contra la Covid-19. Comenzó con los empleados de gobierno, luego algunas empresas se unieron al plan y exigieron a sus trabajadores que para conservar el empleo deben estar completamente vacunados contra la Covid-19.

Ahora el Ejército se suma a esta demanda y anunció este martes dos de febrero, que los soldados que no estén completamente vacunados contra Covid-19 serán dados de baja.

Department of the Army to initiate separation of COVID-19 vaccination order refusers



Release: ➡️ https://t.co/SMieUAAYNl pic.twitter.com/TVUAlGt9Vc — U.S. Army (@USArmy) February 2, 2022

La orden está vigente para los soldados activos del Ejército, a los reservistas. y también a los cadetes. Habra excenciones pero tendrán que someterse a autorizaciones, ya que la vacunación es primordial para este grupo de la población.

Desde el 21 de agosto del 2021, el Pentágono anunció la obligatoriedad de la vacuna, así que la mayoría de los miembros del ejército cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra Covid-19. Según informes oficiales al menos 79 uniformados en servicio han muerto debido a la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.

Según informes recientes unos 30,000 miembros del Ejército no están vacunados contra la Covid-19 a pesar del mandato emitido en agosto del 2021.

Los motivos por los cuales los soldados, no se han vacunado contra Covid-19 van desde las teorías de conspiración sobre la pandemia o que consideran que esto es un ataque a su libertad de decisión.

Algunos miembros del ejército han incluso entablado juicios para garantizar su derecho a decidir si quieren o no ser vacunados contra Covid-19

La secretarua del Ejército, Chririne Wormuth dijo que la preparación del Ejército depende de que los soldados estén preparados para entrenar, desplegarse , luchar y ganar las guerras. Así que considera que los soldados no vacunados representan un riesgo para sus compañeros y ponen en peligro la preparación.

La Fuerza Aérea estadounidense ya empezó a dar de baja a los elementos que no están vacunados, ya que el mandato obligatorio de vacunación se emitió desde diciembre de 2020.

El anuncio ocurre mientras Estados Unidos moviliza soldados a Europa del Este para enfrentar la crisis existente entre Ucrania y Rusia.

Este martes el Presidente Joe Biden aprobó el despliegue de 3,000 soldados de Estados Unidos en Polonia, Alemania y Rumania en apoyo a la OTAN, que según Estados Unidos se está viendo intimidada por el despliegue de tropas rusas en los alrededores de Ucrania.

