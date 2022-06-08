Foo Fighters hará conciertos en homenaje al baterista Taylor Hawkins

La banda de rock estadunidense Foo Fighters ofrecerá dos conciertos en homenaje a su difunto baterista Taylor Hawkins, quien falleció en marzo pasado; que se celebrarán en Londres y Los Ángeles en septiembre próximo, informó el grupo este miércoles.

Taylor Hawkins, de 50 años de edad, falleció inesperadamente a finales de marzo en un hotel de Bogotá durante la gira sudamericana de los Foo Fighters; la gira se canceló posteriormente.

Los conciertos, que tendrán lugar en el estadio londinense de Wembley el 3 de septiembre y luego en el Kia Forum de Los Ángeles el 27 de septiembre, serán las primeras actuaciones en vivo de los Foo Fighters desde la muerte de Taylor Hawkins.

"Por nuestro querido amigo, nuestro impresionante compañero, nuestro amado hermano... Foo Fighters y la familia Hawkins les traen los Conciertos de Homenaje a Taylor Hawkins", dijo la banda en una publicación en Twitter, anunciando los conciertos.

También compartió una declaración de la esposa de Hawkins, Alison, quien agradeció a los aficionados por su apoyo.

For our dear friend, our badass bandmate, our beloved brother…Foo Fighters and The Hawkins family bring you the Taylor Hawkins Tribute Concerts. https://t.co/8gNTw2uxWl pic.twitter.com/N8mDZgJ2kk — Foo Fighters (@foofighters) June 8, 2022

Hawkins, baterista de los Foo Fighters, falleció durante una gira en Colombia

En el momento de la muerte de Taylor Hawkins, la Fiscalía General de Colombia dijo que un análisis inicial que incluía pruebas toxicológicas había encontrado 10 tipos de sustancias, incluyendo el THC encontrado en la marihuana, antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides. No dio la causa de la muerte ni dijo qué volumen de sustancias se había encontrado en el análisis. Dijo que continuaría con su investigación.

En un comunicado, la banda dijo que en los conciertos de homenaje también participarían artistas que habían inspirado a Hawkins, y que junto con el grupo interpretarían "las canciones de las que se enamoró y a las que dio vida".

Foo Fighters fue fundado en 1994 por Dave Grohl, el baterista de la banda grunge Nirvana, tras la muerte del cantante de Nirvana, Kurt Cobain. Hawkins se incorporó en 1997.

El grupo ha ganado 15 premios Grammy, los tres últimos este año, poco después de la muerte de Hawkins.