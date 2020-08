Habrá sismo político en el país con las declaraciones de Emilio Lozoya: Monreal

Cd. de México.- El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal consideró que con la llegada del ex director de Pemex, Emilio Lozoya a México se podría provocar un sismo político nacional por la información que pudiera ofrecer sobre diversos temas como el caso Odebrecht, los desfalcos en Petróleos Mexicanos y los posibles involucrados en los mismos.

“Hay mucha especulación, duda, suspicacia, que será aclarada con sus declaraciones y sus testimonios. Me parece que va a sacudir al escenario político nacional, dado que se ha hablado de personalidades políticas, de funcionarios públicos e incluso de empresarios. Entonces, vamos a esperar qué sucede. La incriminación o el señalamiento de presuntos responsables o delincuentes dará pie a una gran investigación de la Fiscalía General de la República y me parece que eso es una etapa buena para el país, en el que se actúe de esa manera y que no se dé paso ni a complicidades ni olvido que raye en la impunidad”.