La violencia criminal y la inseguridad complican la respuesta humanitaria, ya que se dice que la carretera principal de Puerto Príncipe al sur del país está controlada por pandillas. Sin embargo, UNICEF afirmó que pudo llegar a las zonas afectadas con suministros médicos pocas horas después del terremoto. Haití estima que 600,000 personas necesitan ayuda humanitaria.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estima que alrededor de 1.2 millones de personas, incluidos 540,000 niños, se han visto afectados por el poderoso terremoto de magnitud 7.2 que azotó Haití el sábado pasado.

Entrega de insumos a hospitales

Un camión de UNICEF entregó seis botiquines médicos a tres hospitales en Los Cayos, con suministros suficientes, incluidos guantes, analgésicos, antibióticos y jeringas para tratar a 30,000 víctimas del terremoto durante los próximos tres meses.

UNICEF y sus aliados están distribuyendo lonas para albergue de emergencia, letrinas y regaderas, así como depósitos de agua para la distribución de agua potable y kits de higiene que incluyen pastillas para el tratamiento del agua, jabón, material de higiene menstrual y bidones.

UNICEF también instaló carpas en el patio de un hospital para albergar a los pacientes que temían que el edificio se derrumbara.

Evitan la separación familiar

Se movilizarán suministros adicionales, incluidos kits educativos y recreativos, a medida que la organización de las Naciones Unidas planifique actividades de participación comunitaria para evitar la separación familiar y garantizar la protección y el apoyo psicosocial de los niños.

Te puede interesar:

Metaverso, el mundo paralelo y futuro de la convivencia humana

UNICEF dijo que está trabajando en estrecha colaboración con el gobierno y los socios para llevar a cabo evaluaciones de las necesidades de los niños, mientras que la organización estima que necesitará 15 millones de dólares para responder a las necesidades más urgentes de al menos 385,000 personas, incluidos 167,000 niños menores de edad.

Haití estima que 600,000 personas necesitan ayuda humanitaria.

El número de muertos por el poderoso terremoto se mantiene en 2,189 personas, informó la Agencia de Protección Civil de la isla caribeña.

Los departamentos más afectados de South, Nippes y Grand'Anse, también se vieron impactados por la depresión Tropical Grace, que interrumpió aún más el acceso al agua, refugio y otros servicios básicos. Es probable que las inundaciones y los deslizamientos de tierra empeoren la situación de las familias vulnerables y compliquen aún más la respuesta humanitaria.

Protección Civil informó que la cifra de personas dadas como desaparecidas asciende a 332.

El número de viviendas destruidas asciende a 52,953, mientras que otras 77,006 han sufrido daños de diversa consideración.

