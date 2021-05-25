Impulso al turismo | España abre fronteras a países seguros

Desde hoy, lunes, España abrió sus fronteras a los turistas vacunados contra el Covid-19, que llegan desde Reino Unido y desde nueve países exteriores a la Unión Europea, calificados como seguros, entre ellos: Israel, Japón, China, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Ruanda. Así, fueron eliminados todos los controles sanitarios de los vuelos que llegan desde esos países hacia España.

Foreign tourism to Spain slumps 93.6% in February amid COVID curbs https://t.co/0G8i81Rpxm pic.twitter.com/VNZwxI0e2Y — Reuters (@Reuters) April 6, 2021

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Un impulso para el turismo tras más de un año de pandemia

Principalmente, los británicos son los que mueven el mayor turismo en España, y desde muy temprano llegaron al aeropuerto de Palma de Mallorca más de 24 vuelos procedentes de Reino Unido.

Francina Armengol Socías, presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, comentó que está luchando para que el archipiélago sea un lugar seguro para lugareños y turistas, que puedan disfrutar de su gastronomía y de sus zonas paradisiacas. Además, también informó que se espera que la próxima semana lleguen más de 150 vuelos procedentes de los países mencionados, así, el turismo español se rescataría en un 70% para este verano.

De 83,7 millones de turistas que recibió España, 18,1 eran británicos

En 2019, Reino Unido fue para España el principal emisor de turistas, con 18 millones de visitantes. Por ahora, los británicos que no cuenten con el esquema de vacunación completo contra el Covid-19, tendrán que realizarse pruebas PCR y guardar cuarentena.

Asimismo, el próximo 7 de junio, todas las personas que cuenten con esquema de vacunación completo contra el Covid-19, podrán viajar a España desde su lugar de origen. Con su apertura de fronteras, España pretende que este verano llegue el 30 o 40% de los turistas extranjeros que recibía antes de la pandemia, lo que equivale a entre 8,5 y 10 millones de visitantes.

Islas Baleares (Mediterráneo), Islas Canarias (Atlántico), Valencia (este) y la Costa del Sol, en Andalucía (sur) son algunos de los principales destinos turísticos que alberga España.

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