En Irán mujeres no necesitan protección de Occidente; embajadora ONU

Mientras se dirigía al Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora adjunta de Irán rechazó el papel de los países occidentales en lo que consideró un papel de guardianes o cuidadores de las mujeres iraníes.

Al referirse a la muerte de Mahsa Amini, la embajadora de Irán ante las Naciones Unidas, Zahra Ershadi, dijo que las mujeres iraníes entienden cómo relacionarse con el gobierno de manera pacífica y constructiva.

Zahra Ershadi / Embajadora de Irán en ONU:

La trágica muerte de Mahsa Amini, una joven iraní, ha roto los corazones no solo del gobierno, nuestro gobierno, sino también de la gente de mi país. Lamentamos el incidente y esperamos no tener que presenciar nunca más una pérdida tan desgarradora”.

Ershadi aseguró ante los embajadores de la Organización Mundial de la Salud que Irán: "Llevó a cabo una minuciosa investigación para determinar las circunstancias que llevaron a esta trágica muerte. Hasta ahora, los resultados de dos investigaciones preliminares se han compartido con los estados miembros y las organizaciones afiliadas a la ONU. Las mujeres iraníes son inteligentes, bien educadas, dedicadas y patriotas y conocen sus derechos. También entienden cómo relacionarse con el gobierno de manera pacífica y constructiva para promover sus derechos. Por lo tanto, advertimos a los estados occidentales que no están obligados a actuar como tutores o protectores de las mujeres iraníes ni a hablar en su nombre".

En Irán las mujeres no necesitan protección de Occidente; embajadora iraní en ONU.

Embajadores en ONU acusan a Irán de atentar contra hombres y mujeres manifestantes

Los gobernantes clericales de Irán se han enfrentado a las mayores protestas en años desde que Mahsa Amini murió el mes pasado bajo la custodia de la policía moral que hace cumplir el estricto código de vestimenta de la República Islámica.

El debate abierto anual se produjo como parte del vigésimo aniversario de la adopción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad.

"Las mujeres y las niñas están bajo la amenaza de los conflictos y los regímenes represivos, bajo la amenaza del clima y bajo la amenaza de la pobreza". "Los ojos del mundo entero están puestos en Irán en este momento. Valientes y valientes iraníes de toda la sociedad, mujeres y hombres, protestan por la muerte de Mahsa Amini. Están protestando por el hecho de que fue asesinada por la policía moral iraní por el delito de ser mujer”., aseguró Linda Thomas-Greenfield, embajadora de los Estados Unidos ante la ONU.

La mayoría de los delegados reconocieron los hallazgos del informe del Secretario General del 5 de octubre que dice que los derechos de las mujeres están sufriendo un retroceso global debido a "conflictos violentos y gastos militares".