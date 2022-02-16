Joven deja empleo para dedicarse a arte 3D y celebrar la cultura negra

Tyler Clark renunció recientemente a su trabajo corporativo en una importante aerolínea estadounidense para dedicarse de tiempo completo al arte y celebrar la cultura negra con sus obras 3D.

Tyler Clark / Artista:

Mi arte permite que la gente vea la belleza de una manera que normalmente no la ven. Creo que ese es el poder del arte. El arte realmente permite a las personas redefinir cómo se ve la belleza. Entonces, realmente me estoy encargando de cambiar la cultura y cambiar la atmósfera a través de mi obra de arte.

"¿Es fácil? Absolutamente no", dijo Tyler Clark. "Es mucho más difícil construir un negocio, para mí, entonces es estar en un cubículo en mi trabajo y responderle a la gente, incluso si estoy frustrado allí", aseguró.

Es mucho más difícil navegar esto por mi cuenta, pero elijo esto cualquier día porque es mío. Nadie puede quitarme esto y nadie puede limitar mi crecimiento".

Ahora, Clark está haciendo olas en las redes sociales al enfocarse en la cultura negra.

Su cuenta de Instagram, @InspireByTyler, tiene más de 100 mil seguidores, ya que crea obras de arte que promueven los peinados negros, el amor propio y el empoderamiento de las mujeres.

"Creo que cuando se trata de lo que sea que hagas como carrera o proyecto apasionante, siempre debe haber este elemento de 'lo haría gratis'", dijo Clark. "Entonces, para mí, es pintar, animar a la gente. Eso es algo que hago. Soy yo".

Joven deja su empleo para dedicarse al arte y celebrar la cultura negra con obras 3D.

Obtiene éxito gracias a arte en 3D en honor a la cultura negra

Clark incorpora cabello, tela y joyas en su obra de arte para crear un efecto 3D.

"Realmente estoy tratando de empujar los límites con mi arte", dijo Clark. "¿Qué puedo agregar a mi lienzo que no haya visto antes? ¿Qué imágenes creo que son poderosas y qué puedo hacer para que parezca lo más realista posible?".

La nativa de Chicago, Illinois, tiene un sitio web donde vende sus obras de arte en línea.

Ha creado piezas para Chance the Rapper, Issa Rae, Taraji P. Henson y otras celebridades.

"Me encanta la afluencia del espíritu empresarial negro porque nos da más libertad para crear puestos que sean adecuados para nosotros y nuestra cultura y tener libertad para compartir nuestras historias y animar a las personas a que realmente puedan construir la vida que merecen y quieren", Tyler dijo Clark.