la reina Isabel, recuperada de Covid-19 se reúne con Trudeau

La reina Isabel de Inglaterra se reunió el lunes con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en el castillo de Windsor, en su primer encuentro oficial en persona después de que diera positivo por el coronavirus el mes pasado.

🇨🇦 This afternoon The Queen received the Prime Minister of Canada, @JustinTrudeau, for an Audience at Windsor Castle.



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Las fotografías de la reunión mostraron a Trudeau sosteniendo la mano, de la reina Isabel, mientras también charlaba y reía.

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El palacio d Windsor anunció el 20 de febrero que la reina, de 95 años, había dado positivo en la prueba de Covid-19, agudizando la preocupación por la salud de la monarca más longeva del mundo dos semanas después de cumplir 70 años en el trono británico.

La reina presentó síntomas leves

En ese momento se dijo que la reina, sufría síntomas leves de Covid-19, como resfriado y que había cancelado varios compromisos. Sin embargo, continuó realizando tareas ligeras.

Los observadores de la realeza señalaron que las flores que aparecen detrás de la reina en las fotografías oficiales con Trudeau, eran azules y amarillas, los colores de la bandera ucraniana, lo que, según ellos, era un homenaje deliberado, ya que muy pocas cosas que rodean a la reina ocurren por accidente.

Trudeau se encuentra en Gran Bretaña para mantener conversaciones con el primer ministro, Boris Johnson, sobre la respuesta internacional a la invasión rusa de Ucrania. El premier canadiense, también se reunirá con otros mandatarios, ya que Canadá forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN y está entre los países que rechazan abiertamente la intervensión rusa en Ucrania.

El primer ministro británico, Boris Johnson, rechazó el lunes los llamados para que Londres reduzca la exigencia devisas a los refugiados ucranianos que huyen del conflicto, afirmando que Reino Unido es un país generoso, pero que debe mantener los controles sobre quienes llegan.

