México respalda investigación imparcial sobre crímenes en Ucrania

Durante la 9011ª sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la operación militar de Rusia en Ucrania, fueron compartidas imágenes de los supuestos crímenes en Bucha y otras ciudades de la nación europea, un conflicto que ya lleva seis semanas, "son el mural de Guernica recreado una vez más con víctimas civiles", así lo describió de la Fuente.

"El mundo sigue con consternación las consecuencias devastadoras de la invasión de Rusia sobre Ucrania", indicó.

Juan Ramón de la Fuente señaló que a través de dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU, la comunidad internacional ha sido contundente al deplorar dicha invasión y exigir "el cese inmediato de las hostilidades y de cualquier ataque contra la población civil o la infraestructura de carácter civil," sin olvidar que urge, llegue la asistencia humanitaria "de forma expedita, segura e irrestricta".

Así mismo, indicó que la Corte Internacional de Justicia también exigió se suspendieran inmediatamente las operaciones militares en territorio de Ucrania y que le toca a la Organización de las Naciones Unidas garantizar se cumpla dicha petición.

México 🇲🇽 condena atrocidades reflejadas en imágenes y respalda investigaciones imparciales en Ucrania 🇺🇦



📺: Consulta aquí 👇 la intervención del Emb. Juan Ramón de la Fuente en el Consejo de Seguridad 🇺🇳 https://t.co/UNstZeKxPR#MexicoUNSC pic.twitter.com/rKdCa7jlYA — Misión de México ONU (@MexOnu) April 5, 2022

Han pasado seis semanas de conflicto entre Ucrania y Rusia y "lamentablemente las hostilidades continúan y las afectaciones civiles aumentan y junto con ellas aumentan las necesidades humanitarias de la población, incluidas, cada vez con mayor urgencia, la de los refugiados y los desplazados internos", continuó.

Protección de la población civil es responsabilidad de la comunidad internacional

"Las imágenes de las calles en Bucha y en otras ciudades que han circulado profusamente en los últimos días, han conmocionado al mundo. Condenamos de manera enérgica las atrocidades que en ellas se reflejan, no hay absolutamente nada que las justifique", destacó de la Fuente.

Respaldado por los señalamientos de que en Ucrania han ocurrido graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos hechos por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el embajador de México ante la ONU, dijo que "obligan a mantener la posibilidad de que, efectivamente, se haya incurrido en crímenes de guerra."

Respaldo total de México en investigacions imparciales

Por esa razón, México ha respaldado cabalmente la declaración de António Guterres, Secretario General de la ONU, para "que se realicen a la brevedad investigaciones imparciales que permitan identificar responsables y una eficaz rendición de cuentas", destacó de la Fuente.

Además Juan Ramón de la Fuente señaló que México sigue con atención y el trabajo de la Corte Penal Internacional, además apoyará al fiscal que investigará los supuestos crímenes internacionales cometidos en Ucrania, así como a la Comisión de Investigación Independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Consecuencias de la guerra se sentirán en todo el mundo

De la Fuente señaló que las consecuencias tendrán efectos a mediano y largo plazo no solo en la región, sino en todo el el mundo y que solo hay una solución de fondo, "un cese inmediato de las hostilidades y un acuerdo político que restaure la negociación por la vía diplomática".

Destacó que "México reconoce y encomia el trabajo de todos los actores humanitarios involucrados en Ucrania, así como la solidaridad de los países vecinos que han recibido a millones de refugiados y los esfuerzos de mediación de distintos países y diferentes actores".

"Esperamos que este Consejo, con apego estricto al Derecho Internacional, al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cumpla con su responsabilidad y contribuya, efectivamente, a poner fin a la guerra y a restaurar la paz", finalizó.

