México trabaja en un método más contra la Covid-19: investigadores dicen que ya demostró que podría ser efectivo

Ciudad de México. Científicos de la Secretaría e Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realizaron un estudio de casos referente a un tratamiento para atacar al virus SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, este tratamiento ya demostró que podría ser efectivo, no sólo en la etapa temprana de la enfermedad, sino también en pacientes en estado crítico, lo que significaría un enorme avance en la lucha contra la enfermedad.

La investigación inició en marzo, fue liderada por los investigadores José Meneses Calderón y Hugo Mendieta Zerón, adscritos al Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”, de Toluca e incluyó como alternativa terapéutica el fármaco Nitazoxanida (NTZ), un medicamento utilizado en nuestro país como antiparasitario.

El tratamiento se aplicó bajo consentimiento a 41 personas con prueba PCR positiva a COVID-19, incluidos 16 pacientes ambulatorios, cinco trabajadores de Salud y 20 mujeres embarazadas, en edades de los 25 a 46 años, de la cuales, 75% tuvo fiebre, 60% disnea y 45% tos, siete pacientes tuvieron estancia hospitalaria hasta por 30 días, debido a su estado crítico.

Los resultados que describe el artículo científico “Nitazoxanida contra COVID-19 en tres escenarios exploratorios” fueron exitosos al lograr el 80 por ciento de efectividad y un nuevo estudio en proceso llamado ensayo clínico descriptivo no comparativo, que incluye a 166 pacientes, ha alcanzado ahora el 95 por ciento de efectividad.



El Doctor Meneses Calderón señaló que a las y los pacientes, previo a la prueba de laboratorio, se les realizó una tomografía computarizada de tórax y no se les suministró algún otro antiviral debido a la estandarización de la medicación de base, la cual fue acompañada de antibiótico y un fármaco nombrado modulador, el cual reduce riesgos de inflamación en vías pulmonares a causa de la infección respiratoria.

El especialista puntualizó que se ha comprobado que la Nitazoxanida, aplicada en la etapa inicial tiene efectos positivos y que gracias al Doctor Srivatsan Padmanabhan, candidato a Biólogo Molecular con residencia en el Centro Médico St. Joseph, de Tacoma, Washington, y quien colaboró en esta tesis, se adecuó una dosis amplificada a pacientes.

Es importante decir que la investigación se encuentra en el catálogo del Centro Nacional para la Información en Biotecnología (NIH) de Estados Unidos y fue publicada en la revista internacional independiente The Journal of Infection in Developing Countries (JIDC), al cumplir estándares editoriales y de investigación.

Ahora, el siguiente paso, según reveló el Doctor José Anaya Herrera, Director del Hospital Materno “Mónica Pretelini Sáenz”, es realizar análisis PCR a las pacientes, brindar el tratamiento, calcular la carga viral antes y después de uso de Nitazoxadina y además, medir la inmunidad o anticuerpos.