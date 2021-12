Senadora de Morena descarta móvil político en atentado en Temoaya

Ciudad de México. La senadora de Morena, Martha Guerrero quien fue víctima de un atentado el pasado domingo en la localidad de Temoaya, Estado de México, hizo un llamado a mejorar las condiciones de seguridad en el esa entidad del país.

La legisladora emitió un comunicado a través de su grupo parlamentario en el Senado al tiempo que ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Toluca.

Hizo un llamado al gobernador Alfredo del Mazo a no generar vacíos y atender con firmeza el problema de la inseguridad. Advirtió que es preocupante que cualquier ciudadano corra el peligro de ser víctima de ataques y de delitos por la grave inseguridad que se vive en ese Estado.

En sus declaraciones, la legisladora narró que en el momento en que se dirigía al municipio ubicado en el valle de Toluca, un vehículo color gris, les cerró el paso, por lo que tuvieron que detenerse para no impactarse contra ellos. Inmediatamente descendieron sujetos armados quienes con palabras altisonantes se dirigieron al vehículo donde ella viajaba y accionaron sus armas por cuatro ocasiones.

La senadora negó que el motivo de la agresión se haya derivado de una discusión con los ocupantes del vehículo del que descendieron los agresores, como lo reportó inicialmente la Fiscalía del Estado de México. También descartó que la agresión responda a un móvil político.

La legisladora informó que ya declaró ante el Ministerio Público y se inició una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables.

Vicecoordinadora de senadores del PAN se solidariza con Martha Guerrero

La vicecoordinadora de los senadores del PAN, Kenia López Rabadán se solidarizó con Martha Guerrero. En su conferencia de prensa la panista dijo le ofrecen todo el apoyo y solidaridad, ya que cualquier agresión está por encima de diferencias partidistas.

“Decirle desde aquí a la senadora Martha Guerrero, que además es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, decirle que la acompañamos, debió haber sido un momento muy difícil, muy complicado, decirle que le enviamos toda nuestra solidaridad y nuestro afecto, como compañeras, como mujeres, como legisladoras, me parece que es necesario decirle que ojalá y ese tema sea lo menos complicado para su vida, incluso para recordarlo a lo largo de la historia”.

López Rabadán también señaló que la violencia se vive en todo el país, es el resultado de la falta de estrategia en esta materia a nivel, no sólo estatal sino nacional.

“La política de seguridad no funciona, la estrategia no funciona porque en realidad yo considero que no hay estrategia de seguridad, así es que estos temas tan lamentables deberían de ser yo diría, y lo digo con todo respeto, deberían de marcar una preocupación para todos los legisladores, sean del gobierno o no lo sean. Es terrible que algo así pueda suceder y no haya responsables. Es terrible que haya múltiples feminicidios y no haya responsables. Es terrible que haya 100 mil asesinatos en este país y no haya responsables” .