Motín en Penal de Quetzaltenango, Guatemala, deja muertos y heridos

Varios reos perdieron la vida este miércoles 19 de mayo durante un motín en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango, Guatemala.

Información preliminar indica que hay 14 muertos

El incidente tuvo lugar minutos después de que finalizara la visita de familiares. Además, se habla de cuerpos decapitados y desmembrados.

Privados de libertad de la Granja de Rehabilitación Cantel aún continúan amotinados, preliminarmente se conoce que hay seis reos fallecidos.



Vía: @acastillo_gt pic.twitter.com/Cxbi5J9bHF — Azteca Noticias GT (@AztecaNoticiaGT) May 20, 2021

Un ataque armado sería el móvil del motín

Bomberos atendieron la emergencia que se presume, fue resultado de un enfrentamiento entre pandillas. Sin embargo, una segunda hipótesis indica que el hecho violento habría iniciado tras la muerte de la pareja sentimental de Carlos Roberto León, quien se encuentra recluido en el lugar.

Y es que el motín comenzó precisamente minutos después de que una mujer fuera asesinada en Quetzaltenango, tras haber visitado a uno de los reos.

Este centro preventivo alberga a 2,252 reclusos.

Fuerzas de seguridad y agentes de la Procuraduría de Derechos Humanos laboran al interior y establecen una mesa de diálogo para poder recuperar a todas aquellas personas que están retenidas. Aún no se tiene control del centro carcelario.

Mientras tanto, en las inmediaciones del lugar se encuentran familiares que exigen información de lo que sucedió en horas de la tarde. Autoridades investigan y buscan más indicios.

Las cifras son inciertas, pero hay versiones que indican que habría hasta 14 personas muertas al interior de la cárcel.

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