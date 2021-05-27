“Música para aliviar dolor”: violonchelista toca en asilo

Una vez a la semana, las habitaciones de la residencia para adultos mayores "Jeanne Garnier", ubicada en el sur de París, resuenan con la música de un violonchelo.

Claire Oppert, una violonchelista de concierto formada en el Conservatorio de Moscú, visita el asilo los viernes para tocar para los residentes, muchos de los cuales luchan contra enfermedades y/o dolores físicos.

🎻🇫🇷 Chelista toca para aliviar el dolor de pacientes terminales pic.twitter.com/v3tjcRX98o — Reuters Latam (@ReutersLatam) May 26, 2021

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"Tengo un dolor permanente, pero la música me ayuda a escapar de ese sufrimiento", dijo Micheline Leroux, una paciente con cáncer, después de escuchar una interpretación de Claire. "Prestas atención, y si es una pieza que conoces, anticipas la siguiente nota", agregó.

Oppert quiere demostrar los efectos terapéuticos de la música

Además de sus recitales semanales, Oppert, de 55 años, se ha propuesto como misión demostrar los efectos terapéuticos de la música, participa en estudios médicos, aunque el personal de salud de esta residencia para gente de la tercera edad, no tiene dudas.

“Creo que es importante, sobre todo hoy en día, contar con herramientas metodológicas, para poder demostrar, lo más científicamente posible, que la música hace sentir bien a la gente. Esto se sabe desde los inicios de la humanidad, pero hoy necesitamos mostrarlo, en lugar de simplemente decirlo". - Claire Oppert, violonchelista.

"Después de que Claire se va, encontramos a los pacientes en un estado de calma, a veces conmovidos, a veces felices. Suceden muchas cosas, hay momentos de lágrimas, momentos de alegría", dijo la cuidadora Margarita Saldana.

Desde hace casi una década, Oppert toca musíca para pacientes y ancianos. Desde que visitó por primera vez un hogar de adultos mayores, no dejó de ir cada semana, acompañada de su violonchelo.

Música como terapia y en beneficio de la salud

“La música alivia el dolor, disminuye los malos síntomas. Y es que a pesar de la morfina, a veces aún queda dolor; a pesar de los fármacos, que realmente ayudan a controlar el dolor de los pacientes, se necesita algo más, algo espiritual y emocional. La música realmente tiene un poder calmante sobre el dolor".

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