No se justifica la compra de Deer Park: Julen Rementería

Cd. de México.- El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería se pronunció en contra de la adquisición de la totalidad, por parte de Pemex, de la refinería de Deer Park en Texas.

Dijo que se trata de una refinería quebrada, un absoluto elefante blanco y una estructura que reporta pérdidas de más de dos mil millones de dólares anuales. Indicó que no se entiende ni se justifica ésta adquisición pues será una operación que pagaremos todos los mexicanos y lesionará fuertemente el bolsillo de la sociedad.

También reprochó el alto costo de la refinería de Dos Bocas que tendrá un costo final de 8 mil 900 millones de dólares, y que refinará la misma cantidad de crudo que la de Deer Park, pero la texana con un costo casi diez veces menor que la que se construye en Tabasco.

“No se entiende que sin un plan, una estrategia, digamos, que sin un programa operativo serio de la empresa, en este caso de Petróleos Mexicanos, (Pemex), por cierto la más endeudada del planeta, pues se pueda llevar a cabo esta adquisición que no pereciera que tuviera sentido en ningún caso, no hay forma en la que se pudiera justificar ni entender la razón por la cual se compre una refinería que por cierto exhibe lo caro que nos está saliendo la de Dos Bocas, por ejemplo, porque si ésta, la mitad la compraron en 690 millones de dólares, y aquella en 8 mil 900 millones de dólares, y van a producir la misma cantidad en refinación de barriles, pues es desastroso, la verdad es que no hay por ninguna parte justificación para adquirir o comprar esa refinería”.

Reproche por desperdicio de recursos en refinerías

El legislador también reprochó que se sigan desperdiciando los recursos de los mexicanos en refinerías que no son necesarias y por otra parte se desatiendan los apoyos causados por desastres naturales o se les siga dando la espalda a la compra de medicamentos y vacunas de todo tipo que demanda la sociedad.

Dijo que aunque se ha dicho que hay recursos para la compra de la refinería de Deer Park, lo cierto es que según especialistas, no existe tal fondo para su compra y eso comprometerá más la economía nacional.

“Vamos a suponer que ese fondo de 47 mil millones, que eso es lo que mencionó en la mañanera, que existieran, no es para esos fines, ese fondo no tiene que invertirse para comprar refinerías, en todo caso una parte, como él mismo lo mencionó, se tendría que utilizar para desastres naturales porque es lo que debería tener el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ya que se dijo que de ahí saldrían los recursos. Evidentemente la compra de una refinería pues no tiene nada que ver con una emergencia, eso debería de ser un plan, por cierto de largo alcance, el que debería de tener Pemex y en ninguna parte de los documentos de Pemex se habla de la posible compra de esta refinería, entonces no se justifica, absolutamente no se justifica y el dinero tampoco se tiene a la mano y este fondo que dice que existe, bueno pues él lo menciona así, sin embargo pues todos los especialistas en materia económica no refieren el que exista un fondo de esa naturaleza”.