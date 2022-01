“Estos personajes no van a dañar mi imagen”: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco , acudió a Fiscalía Especializada en Materia de delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR), para aportar pruebas en contra de quien resulte responsables, por querer dañar su gobierno.

A su salida de la FEMDO Cuauhtémoc Blanco dijo que no permitirá que los “narcopolíticos” dañen su imagen,"estos personajes quieren dañar mi imagen, simplemente vine a presentar esta denuncia...vengo aquí a dar la cara, yo no me escondo de nada”. dijo.

El representante legal del gobernador de Morelos , Alfonso Pérez Daza, aseguró que ante la solicitud de los diputados del Congreso de Morelense de iniciar una denuncia en contra del gobernador de Morelos por presuntos nexos con el crimen organizado: “Que sea la autoridad competente la que investigue estos hechos. El fiscal de Morelos Uriel Carmona por ser perito en derecho tiene pleno de que el es incompetente para conocer o investigar delitos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico”.

“No pacto con criminales": Blanco.

Arreomolinado de medios de comunicación Cuauhtémoc Blanco dijo que en reiteradas ocasiones ha mencionado que no pacta con criminales, que el contrario presentó a la Fiscalía General de la República (FGR) datos de prueba que acreditan que ha sido amenazado por diversos grupos criminales que opera en el estado.

Blanco dijo que desde que llegó al gobernar le a estorbado a la clase política y se los ha dicho muchas veces, que no es un político no, “soy ciudadano y me duele el estado y me duele el país, voy a seguir luchando en contra de estos narco políticos”.

El jefe del ejecutivo morelense también pidió a la FGR que se investigue a ex gobernadores ya que existen grabaciones de llamadas telefónicas de ex funcionarios públicos de Morelos con cabezas del crimen organizado como con Santiago Mazari Hernández alias “El Carrete”, integrante de Los Rojos.

El gobernador de morelense añadió que es su personalidad es afrontar y enfrentar que ha sido un estorbo para los narcopolíticos, les duele que un futbolista les haya sacado la verdad, aseguró.