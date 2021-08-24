Pelé reúne a estrellas del deporte para subasta benéfica

¿Te gustaría tener una camiseta de Brasil que perteneció a Pelé? ¿Una camiseta de los All Blacks firmada por Dan Carter? ¿Una foto de los Yankees de Nueva York autografiada por Derek Jeter? ¿La camiseta del AC Milan de David Beckham?

Esos artículos, junto a otros de Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, se encuentran entre los 229 que estarán a la venta el próximo mes en una subasta organizada por Pelé para la fundación que creó en 2018 para ayudar a los niños desfavorecidos.

⚽️🔨 Pelé reúne estrellas del deporte para subasta benéfica pic.twitter.com/hmkbOu2Von — Reuters Latam (@ReutersLatam) August 23, 2021

El brasileño, el único jugador que conquistó tres Mundiales y que es considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos, dijo que todo el dinero recaudado ayudará en la lucha de Brasil contra la pandemia del COVID-19.

Hasta ahora, 575.000 personas han muerto en Brasil por COVID-19, la segunda cifra de fallecidos más alta del mundo después de Estados Unidos.

"Pelé es una leyenda, es un ícono y otras estrellas del deporte admiran a Pelé", dijo Martin Nolan, director ejecutivo y director financiero de Julien's Auctions, con sede en Beverly Hills. "Como estaba en su burbuja en su casa, tuvo tiempo de concentrarse en este proyecto".

Pelé entregó algunos de sus propios artículos para la subasta del 22 de septiembre, pero también ha pedido favores a amigos del mundo del deporte y el espectáculo.

Hay camisetas de Brasil, del Santos y del New York Cosmos y fotos autografiadas por Pelé, de 80 años, y otras firmadas por excompañeros de selección como Rivellino, Jairzinho y Clodoaldo.

Fuera del fútbol, Justin Timberlake, Maria Sharapova, Mark Wahlberg y la NBA donaron también artículos para la subasta benéfica.

