Cuatro muertos tras el derrumbe en Retamas, Perú; aún hay desaparecidos

Brigadas de la policía y bomberos encontraron el miércoles los cuerpos de cuatro personas muertas bajo los escombros que provocó el derrumbe de una parte de la montaña en Retamas, Perú, mientras las brigadas seguían buscando desaparecidos, dijeron autoridades.

La primera víctima confirmada fue un hombre de 68 años. Drespués se reportó el hallazgo del cuerpo de un hombre de 38 años y un bebé, los cuales se encontraban abrazados entre los escombros del mercado. Uno de los socorristas que participó en la búsqueda y rescate, Pedro López, dijo que el cuarto cuerpo sin vida era de una persona de 60 años que estaba "dentro de una habitación aplastada con piedras y fierros".

Según el Ministerio de Defensa de Perú, al menos siete personas seguían desaparecidos hasta la mañana de este miércoles 16 de marzo.

Gracias a la rápida acción de los equipos de rescate y el apoyo de las Fuerzas Armadas se logró el traslado del ciudadano que fue rescatado luego del deslizamiento de una ladera en Retamas. La acción fue liderada por el presidente @PedroCastilloTe y el ministro @JoseGavidia_. pic.twitter.com/Ly3NOgvsS4 — Mindef Perú (@MindefPeru) March 16, 2022

Derrumbe en Retamas, Perú

El derrumbe ocurrió el martes en el centro poblado de Retamas del distrito Parcoy, de la región La Libertad, en el norte de Perú. En el momento se reportaron entre 60 y 80 viviendas que quedaron prácticamente sepultadas bajo kilos de tierra, según las autoridades locales.

El ministro de Defensa de Perú, José Luis Gavidia, llegó el mismo día del derrumbe a la zona afectada y reportó que ocho personas fueron sacadas ilesas de los escombros de las viviendas. Asimismo informó de aproximadamente 15 a 20 personas desaparecidas en entrevista con la prensa esa noche.

Informó que 40 rescatistas están trabajando en dos turnos para recuperar a todos los desaparecidos.

El Instituto Nacional de Defensa Civil dijo que el derrumbe de tierra fue a consecuencia de lluvias intensas. Según las autoridades locales la zona (donde habitan generalmente trabajadores mineros) no es adecuada para la construcción de viviendas bajo la montaña cubierta de vegetación.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, llegó en la mañana del miércoles a la localidad de Retamas para supervisar la ayuda humanitaria para los afectados y ofreció ayuda del Estado a los pobladores para que puedan reubicarse en otra zona.