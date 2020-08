Pide diputada destituir policías agresores de mujeres en León, Guanajuato

Cd. de México.- La diputada de Morena, Lorena Villavicencio, pidió a las autoridades municipales de León, Guanajuato, a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado, investigar, sancionar y destituir a los policías que agredieron a un grupo de mujeres que realizo una protesta en días pasados en esa municipio y que alcanzo periodistas que daban cobertura al evento.

Acusó que los uniformados violaron la garantía constitucional de libre manifestación y pasaron por alto la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza publicada, en vigor desde el 27 de mayo de 2019, que establece que las instituciones de seguridad actuaran con protocolos con perspectiva de género y utilizaran de forma racional, subsidiaria y proporcional, los distintos niveles de uso de la fuerza, entre otras acciones.

Para la diputada Lorena Villavicencio los hechos ocurridos prenden focos de alerta pues es inconcebible que la agresión provenga de quienes están obligados a salvaguardar la integridad y la vida de las mujeres.

“Esto no lo podemos permitir, por eso, exijo al presidente municipal de León, Guanajuato, que destituya a todo aquel elemento policiaco que haya intervenido en la agresión en contra de las mujeres y, de manera particular, contra quien resulte responsable de la agresión contra Evelin. No vamos a permitir que en este país se siga violentando a las mujeres y menos de parte de las autoridades que tienen la responsabilidad de proteger, de cuidar a los habitantes y de manera particular a las mujeres y niñas de este país”, sentenció la legisladora de Morena.

Anunció que también alista una iniciativa para que ningún hombre con antecedentes de violencia en contra de mujeres ocupe cargos en los gobiernos federal, estales y municipales, ni en Poder Judicial.