Pide Osorio Chong fortalecer a Tribunal Electoral

Cd. de México.- El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong se pronunció por fortalecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para evitar que se presenten crisis como la que actualmente atraviesa esa institución. También dijo que se debe mantener un Tribunal Electoral fuerte y así evitar regresos al pasado dónde los conflictos electorales se desbordaban sin control.

“Yo creo que hay que buscar fortalecerlos, si es que se requiere aún más, y en caso del TRIFE, bueno, también fue creada una institución para que se dejaran de hacer movilizaciones, concentraciones, toma de carreteras o de algunos otros espacios en los estados para tratar de forzar a que se resolviera una elección en favor de uno u otro partido político. Eso es parte, eso ha quedado atrás, y yo no quiero regresar a esa historia”.

No debe desaparecer ni ser debilitado.

Dejó claro el legislador que de ninguna manera se debe intentar debilitar o pretender desaparecer a ese organismo autónomo.

“Creo que esto que está sucediendo en el TRIFE nos puede orientar a ver qué es lo que está fallando, qué hay que fortalecer, pero no pensaría en partir de cero o desaparecer o quitar lo que hoy hemos construido. Hay que revisarlo, hay varios organismos que se crearon con esa autonomía, para que no se pudiera depender ni del Ejecutivo, ni con, ante poderes, y que no tuvieran que estar dependiendo para que sus soluciones fueran verdaderamente en transparencia y en autonomía”.