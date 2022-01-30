Protestas en Europa por medidas contra Covid-19

El fin de semana miles de personas en varias capitales de Europa salieron a protestar en contra las resticciones impuestas por algunos gobiernos en su intento por detener la ola de contagios de Covid-19.

Miles de personas salen a las calles de varias ciudades alemanas para protestar contra las restricciones impuestas por el coronavirus y la vacunación obligatoria https://t.co/ugTrhSmXfq — Europa Press (@europapress) January 30, 2022

Los manifestantes consideran las medidas exageradas y que atentan en contra de la libertad de elección de las personas y es por eso que protestan.

En Alemania, la mayor concentración de manifestantes contra las medidas para combatir la Covid-19 fue en Nuremberg con 4,000 personas que protestaron sin usar cubrebocas.

A demonstrator with syringes takes part in a protest against government measures to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Nuremberg, Germany, January 30, 2022. REUTERS/Lukas Barth|LUKAS BARTH/REUTERS

La manifestación se produjo cuatro días después de que los legisladores alemanes tienen sobre la mesa la discusión sobre si imponer vacunas obligatorias contra la Covid-19, debido al aumento de casos diarios de infecciones por Covid-19 y la poco exitos campaña de vacunación en ese país.

El canciller Olaf Scholz respalda las vacunas obligatorias para mayores de 18 años, pero su gobierno de coalición está dividido sobre el tema y les ha dicho a los legisladores que voten de acuerdo con su conciencia.

Mientras en República Checa miles de personas protestaron en medio de la ola de casos de Covid-19 causada por la variante Omicrón, que se ha dicho es más contagiosa pero menos grave.

La policía estimó la multitud en unas 3,000 peronas que llenaron la parte superior de la Plaza de Wenceslao en el centro de Praga con banderas checas y cantando consignas antigubernamentales como medida de protesta.

Demonstrators wave flags during a protest against Czech government’s restrictions imposed to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Prague, Czech Republic January 30, 2022. REUTERS/Jiri Skacel|STAFF/REUTERS

El organizador Libor Vondravek dijo que los manifestantes que protestaban pedían libertad y el regreso del estado de derecho,en medio de la pandemia de Covid-19 mientras que el manifestante Stanislav Prosl dijo que las medidas pandémicas del gobierno eran "peores que durante el comunismo".

El gobierno checo eliminó un decreto la semana pasada que obligaba a los profesionales clave y a los mayores de 60 años a vacunarse contra el Covid-19 para evitar "fisuras más profundas" en la sociedad.

Sin embargo, se requiere prueba de vacunación o una prueba negativa a Covid-19 para acceder a lugares como restaurantes y clubes.

Hay países como Dinamarca que en medio de la ola de contagios han levantado las restricciones impuestas por Covid-19 .

Las protestas ocurieron en varias capitales europeas

Las protestas llegaron también a la capital de Bélgica, Bruselas, donde 1,600 personas protestaron contra las restricciones impuestas por el gobierno, en medio de la pandemia por Covid-19.

Con pancartas que decían "Juntos por la libertad" y pancartas como "No a la vacunación obligatoria. La vacuna debe seguir siendo una opción", los manifestantes caminaron desde el centro de la capital belga hasta el icónico Atomium, ubicado en las afueras de la ciudad.

La protesta pacífica se produjo una semana después de que estallara la violencia durante una manifestación que atrajo a 50.000 personas a las calles de la capital belga y de la Unión Europea con algunos manifestantes provenientes de la vecina Francia, Alemania y los Países Bajos.

Tambien en Austria, unas 10,000 personas salieron a protestar en Viena, la capital en contra de las medidas Covid-19 del gobierno austriaco y la obligatoriedad de las vacunas a partir del primero de febrero.

La manifestación del sábado se produjo cuando el canciller Karl Nehammer anunció que las restricciones relacionadas con Covid-19 se aliviarían la próxima semana y antes de las vacunas obligatorias.

La cámara baja del parlamento de Austria aprobó el jueves, 27 de enero un proyecto de ley que hace que las vacunas contra el Covid-19 sean obligatorias para los adultos a partir del 1 de febrero, lo que acerca a Austria a la introducción del primer mandato de vacunación contra el coronavirus de este tipo en la Unión Europea.

