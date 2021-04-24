En Reino Unido, estudiantes denuncian acoso, violencia y abusos

En Reino Unido, más de 10,000 mujeres han relatado experiencias de acoso y abuso sexual por parte de niños, adolescentes y jóvenes a través de "Everyone's Invited", una plataforma que invita al diálogo. Un movimiento que policías han descrito como un el #MeToo de las escuelas.

La discusión revela la omnipresencia de la cultura de violación

Sus historias son publicadas de forma anónima en el sitio web, a un ritmo que se acelera rápidamente durante las últimas tres semanas. Testimonios que son una lectura desgarradora.

La página de Internet es una creación de Soma Summer, de 22 años, quien dice haber experimentado lo que ella llama "cultura de la violación" dentro de su círculo social adolescente, y decidió actuar después de que conversaciones con amigos la convencieron de que este era un problema generalizado.

"Estoy hablando de cuando se normaliza un comportamiento que no es normal, por ejemplo, algo como compartir fotos íntimas sin consentimiento, o hacer comentarios sexistas despectivos. Cuando esas cosas se normalizan, se abre una puerta de entrada a actos más extremos, a actos delictivos como la agresión sexual y la violación". - Soma Summer.

La mayoría de las historias compartidas son de niñas que son maltratadas por niños, aunque también hay algunos relatos de abuso de niño a niño, niña a niña y niña a niño. Una minoría significativa son los niños que expresan disgusto por las cosas que presenciaron o, en algunos casos, hicieron.

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Los incidentes podrían constituir delitos penales

Monisha Jackson, exalumna de una escuela privada en el sur de Londres, dice que fue tocada en público por un niño cuando solo tenía 13 años. Dice que alrededor de los 16 fue violada por otro estudiante.

Jackson, que ahora estudia para un doctorado en Estados Unidos, dijo que los incidentes la dejaron con trastorno de estrés postraumático y que le tomó años lidiar con esa condición.

Más de 15 mil denuncias que involucran a escuelas de Reino Unido

Sara asistió a Wycombe Abbey, un internado exclusivo para niñas en Londres. Su propia exposición al comportamiento que encontraba inapropiado se produjo en su círculo social más amplio, que incluía a niños de otras escuelas.

En parte debido a sus antecedentes y a las personas con las que estaba conectada en línea, su iniciativa primero ganó terreno entre los alumnos y exalumnos de escuelas privadas, incluidas algunas de las más prestigiosas de Reino Unido.

Aquellos que publican en el sitio web no pueden nombrar personas, pero pueden nombrar su escuela o universidad.

Dulwich College en Londres, una de las escuelas para niños más antiguas y prestigiosas del país, que ha sido mencionada en las publicaciones, dijo en una carta que investigaría todas las acusaciones.

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