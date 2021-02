Restaurantes rechazan propuesta del Gobierno de la CDMX de extender su horario 2 horas

El semáforo rojo sigue causando estragos en la capital del país, sobre todo en las industrias consideradas no esenciales. Este jueves, los restauranteros, que antes de unirse para protestar fueron excluidos de los negocios que podían abrir durante la luz roja, realizaron un segundo cacerolazo para exigir que tengan menos restricciones para brindar servicio.

A través de un comunicado, la CANIRAC informó que los restaurantes han rechazado la propuesta de la CDMX de extender su horario de apertura hasta las 20:00, pues consideran que gran parte de sus ganancias proviene del horario nocturno; además, dijeron que no se les han dado argumentos técnicos para no poder extender su horario hasta las 22:00 horas.

“La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR) y la Asociación de Directores de Cadenas Restauranteras (DICARES) informan que en la mesa de negociación de este miércoles 3 de febrero, las autoridades de Gobierno de la Ciudad de México propusieron ampliar el horario de operación en terrazas de dos horas, esto es de las 18:00 a las 20:00 horas. La industria, sin embargo, no aceptó este planteamiento”, se lee en el boletín, en donde también se menciona que piden una extensión de horario hasta las 22:00 horas.

“Además, este horario (22:00 horas) permitirá sobrellevar la profunda crisis de los restaurantes, considerando que el 43% de las ventas totales ocurre en horario nocturno”, continúa el comunicado.

Compartimos la siguiente nota informativa: La #Canirac no aceptó la propuesta del @GobCDMX de ampliar el horario de operación solo por dos horas 👇 pic.twitter.com/argSht6n79 — CANIRAC NACIONAL (@canirac) February 5, 2021

Otra de las exigencias de los restaurantes es que permitan abrir a aquellos que no tienen terraza o área al aire libre, pues ya no pueden seguirse sosteniendo al no tener clientes. Para la reapertura, los restaurantes piden hacerlo al 40% de su capacidad.

Cabe recordar que en enero pasado, ante la prolongación del semáforo rojo, varios restaurantes dijeron que abrirían sin importar que el gobierno lo restringiera, por lo que ambas partes terminaron negociando.