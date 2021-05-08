Restos de cohete chino caerían sobre la Tierra este fin de semana

Los restos del cohete más grande lanzado por China volverán a caer en la atmósfera el sábado por la noche o durante la madrugada del domingo, dijeron el sábado los centros de rastreo de Europa y Estados Unidos.

El aparato experimenta dificultades, pero sería poco probable que cause algún daño

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el viernes que la mayoría de los restos del cohete se quemarán al reingresar y es muy poco probable que causen algún daño, después de que el Ejército estadounidense anunció que un reingreso incontrolado estaba siendo rastreado por su Comando Espacial.

El intervalo previsto de entrada a la atmósfera es entre las 18:00 de hoy y las primeras horas de mañana

La Vigilancia y Rastreo Espacial de la Unión Europea dijo que su predicción para el momento del reingreso del cuerpo del cohete es de 190 minutos antes o después de las 21:00 del domingo, hora México.

El Centro de Estudios de Reingreso y Escombros Orbitales de Aerospace Corporation, un centro de investigación y desarrollo que recibe fondos de Estados Unidos, actualizó su predicción para el reingreso a cuatro horas antes o después de las 22:00 del domingo, hora México.

Chinese start-ups have big plans with small rockets https://t.co/H08ZcCLuHD via @ReutersTV More on the Race to Space: https://t.co/ABmCbn6Keu pic.twitter.com/8VHazYSwLv — Reuters (@Reuters) April 29, 2019

Te recomendamos: Pentágono alerta por la caída de restos de un cohete chino.

Expertos dicen que la probabilidad estadística de un impacto en áreas pobladas es "baja", pero señalan que la naturaleza incontrolada del objeto hace que las predicciones sean inciertas.

El cohete, que tiene un cuerpo central y cuatro propulsores, despegó de la isla china de Hainan el 29 de abril con el módulo Tianhe no tripulado, que contiene lo que se convertiría en una estación espacial china permanente.

El astrofísico de Harvard Jonathan McDowell dijoque existe la posibilidad de que partes del cohete caigan sobre tierra, tal vez en un área poblada, como en mayo de 2020, cuando las piezas de un cohete llegaron a Costa de Marfil, dañando edificios pero sin que hubiese heridos.

Te puede interesar: Telescopio capta en foto restos de cohete chino que podría impactar la Tierra.

