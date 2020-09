Ricardo Anaya quiere poder para hacer más dinero: Muñoz Ledo

Cd. de México.- Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena pidió al panista Ricardo Anaya abstenerse de buscar el poder para hacer dinero, pues, advirtió que puede ser procesado por la Fiscalía General de la Republica.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el político morenista señaló que el mensaje de Anaya con el que anuncia su regreso a la política, está lleno de falsedades y de mala fe, ya que en su primer día el panista dijo que no venía a criticar sino a proponer, pero no presentó ninguna propuesta sino por el contrario.

Y así se dirigió Porfirio Muñoz Ledo a Ricardo Anaya.

“Cuando te conocí, tu eres muy llegador, como dice la gente, eres muy convencido, te cree uno, pero al rato te quitas la máscara. Esa calva seráfica, esta hueca, hueca de ideas y de principios. A ti lo que te gusta es el dinero, quieres tener poder para más dinero, a ti te gusta el poder para hacer dinero, y ahora quieres ser la cabeza otra vez para hacer más negocios, no te lo vamos a permitir. La Fiscalía de la nación ahora es independiente y no da tregua. tu serás, si sigues así, juzgado, por favor cuídate, dedícate a lo tuyo, haz dinero de otro modo, no lo hagas por el poder ni menos en la transición democrática del PAN”, apuntó Muñoz Ledo.