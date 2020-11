Se cae la página web de Interjet, usuarios temen cancelación de más vuelos

La página web y la aplicación móvil de Interjet están fuera de servicio, lo que ha impedido a los pasajeros de la aerolínea revisar el status de sus vuelos o usar los vouchers entregados por los vuelos cancelados.

Al entrar al sitio Interjet.com solo aparece la imagen de un avión de la aerolínea y un anuncio que indica que le están mejorando el sitio.

Incluso usuarios en redes sociales han manifestado su preocupación ya que muchos compraron vuelos por adelantado para las fiestas decembrinas y temen que ocurra lo mismo que en las festividades de Día de Muertos.

@interjet tengo vuelos para este próximo diciembre. Estoy con gran incertidumbre por las noticias de que están en quiebra. ¿Qué hacer?

Otra usuaria de redes sociales escribió: Alguien más tiene temas con #Interjet me deben unos vuelos y me voy enterando que su página no existe y la app tampoco @Profeco

Ante los reiterados incumplimientos a las disposiciones jurídicas en perjuicio de los derechos de los consumidores y la suspensión intempestiva de vuelos en que ha incurrido Interjet, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó ayer una alerta sobre el riesgo de establecer relaciones comerciales con la aerolínea.

A tres días de que Interjet cancelara todos sus vuelos programados para el 1 y 2 de noviembre, el organismo defensor del consumidor señaló que desde hace varios meses la aerolínea registra diversas problemáticas en su operación comercial.

Entre ellas, la suspensión de diversas rutas internacionales, la falta de pago a su personal, la suspensión de la licencia para operar el servicio aéreo internacional a Canadá y el embargo de cuentas bancarias, bienes y marcas por parte de la autoridad fiscal.