Sheinbaum lamentó fallecimiento de exdelegado perredista

Ciudad de México. La jefa de gobierno lamentó el fallecimiento del ex delegado en Álvaro Obregón y ex diputado asambleísta Leonel Luna, quien perdió la vida en un accidente automovilístico el pasado fin de semana. A pregunta expresa, Claudia Sheinbaum también aseguró que en la Ciudad de México no hay riesgo de que ocurran “hechos criminales con motivaciones políticas” como acusó el PRD, luego del accidente.

“No existe el riesgo, no sé de dónde venga esta interpretación y por supuesto la Fiscalía pues tiene que dar toda la información, no somos iguales otra vez lo digo, nosotros vivimos violencia política cuando estuve en la campaña, ustedes pueden recordar en muchas alcaldías, eso no va a ocurrir y por eso estamos aquí, para eso cambió el gobierno. En este caso particular mis respetos a su familia a todos sus compañeros y por supuesto, la fiscalía tiene qué dar toda la información relacionada con esto, y al y si hay alguna duda, por supuesto, como siempre con el humanismo que caracteriza a la fiscal Ernestina Godoy estoy segura dará toda la información”, declaró Claudia Sheinbaum.