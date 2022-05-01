Sirenas interrumpen visita de Angelina Jolie en Ucrania

La actriz de Hollywood Angelina Jolie visitó la ciudad ucraniana de Leópolis el sábado y asistió a un internado para reunirse con personas desplazadas por la guerra con Rusia antes de partir después de que sonaran las sirenas de ataque aéreo.

Actress and filmmaker Angelina Jolie visits the central railway station in Lviv to welcome the internally displaced Ukrainians arriving on an evacuation train from Pokrovsk, a city in Donetsk Oblast, on April 30. Jolie is a special envoy of UNHCR.



Photo: Ukrainian Railways. pic.twitter.com/KNmnKyYur8 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022

Jolie, de 46 años, es enviada especial de la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, que dice que más de 12,7 millones de personas han huido de sus hogares en los últimos dos meses, lo que representa alrededor del 30% de la población de Ucrania antes de la guerra.

Durante la visita, Jolie se encontró con voluntarios que trabajan con los desplazados, quienes le dijeron que cada uno de los psiquiatras de turno hablaba con unas 15 personas al día. Muchos de los que están en el lugar son niños de dos a 10 años, según los voluntarios.

"Deben estar en estado de shock... Sé cómo el trauma afectaa los niños, sé que con solo tener a alguien que muestre cuánto importan, cuánto importan sus voces, sé lo curativo que es para ellos", dijo en respuesta.

En un momento de su visita, le hizo cosquillas a una pequeña niña vestida de rojo, quien se echó a reír encantada. También posó para fotos con los voluntarios y algunos de los niños.

Más tarde, las sirenas antiaéreas comenzaron a sonar y Jolie junto con sus colaboradores salieron rápidamente de la estación y se subieron a un automóvil que esperaba.

El mes pasado, en su papel de enviada especial, Jolie visitó Yemen, donde millones de personas han sido desplazadas por la guerra.

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado este viernes de que miles de refugiados ucranianos corren el riesgo de sufrir abusos como “violencia, explotación y tráfico de personas” tras su llegada a Polonia dada la “falta de protección básica”.

La Organización Mundial para las Migraciones (OIM) ha solicitado este viernes 514 millones de dólares con el fin de asistir a los ucranios que han tenido que dejar sus hogares a causa de la invasión rusa, incluidos 7.7 millones de desplazados internos y más de 5 millones de refugiados en otros países.

La agencia de Naciones Unidas planea ayudar con este fondo a 10 millones de personas, incluidos ocho millones en el interior de Ucrania y otros dos millones que han dejado el país, según ha destacado la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

Los Países Bajos reabren su embajada en Kiev este viernes, después de cerrarla pocos días después de que Ucrania fuera invadida por Rusia el 24 de febrero.

La economía rusa se contraerá entre un 8 % y un 10 % este año debido las sanciones occidentales impuestas a Rusia por su campaña militar en Ucrania, lo que supone la peor caída del PIB ruso desde 1994, cuando el PIB del país se contrajo un 12,7 %.

El Kremlin ha definido este viernes como una “expropiación” la propuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la utilización de activos incautados a autoridades y oligarcas rusos para ayudar a Ucrania.

