Six Flags reabre sus puertas y recibe críticas en redes

Ante el riesgo de regresar a semáforo rojo por el repunte de casos de Covid-19 en la CDMX, las críticas al parque de diversiones Six Flags no se hicieron esperar, luego de que hoy reabrió sus puertas al público.

Tras varios meses de haber permanecido cerrado, el parque de diversiones aseguró que regresó a sus actvidades aplicando las medidas de sana distancia y bajo las condiciones impuestas por las autoridades de la Ciudad de México en la nueva normalidad.

¿Qué esperas para divertirte de manera sana y segura en #SixFlagsMéxico?

Reserva ya en https://t.co/zPcevMxzj7 #QuéGustoVerteDeNuevo pic.twitter.com/vumKFPiRhj — Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) October 23, 2020

TE PUEDE INTERESAR:



¡OJO! Este domingo concluye el horario de verano, no olvides atrasar tu reloj

Sin embargo, este retorno a las actividades no fue del agrado de decenas de internautas, quienes no perdieron oportunidad para criticar la reapertura de Six Flags, así como a quienes en este primer día llegaron a dar rienda suelta a su adrenalina.

A través de Twitter, los usuarios realizaron esta crítica teniendo como contexto que la Ciudad de México se ecuentra en Semáforo Amarillo, pero con Alerta y riesgo de volver a rojo, luego de que se informara del aumento de contagios durante la semana que termina.

Ayer, la Secretaría de Salud de México informó que hay un acumulado de 880 mil 775 casos y de 88 mil 312 muertes por Covid-19.

Así es como se vive la nueva normalidad dentro de #SixFlagsMéxico ¡#QuéGustoVerteDeNuevo bajo la nueva normalidad con nuestras medidas de higiene, salud y seguridad! pic.twitter.com/zoCxMBmLXm — Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) October 23, 2020

Fueron diversas las reacciones que ocasionó la reapertura del parque, entre ellos, que se trata de una imprudencia tanto de los asistentes, como de los operadores del lugar.

Neta que tontería..... Los casos en aumento y abriendo actividades para nada esenciales.... 👍👍 — ॐMaraudeur (@Maraudeur13) October 24, 2020

Incluso, criticaron “la prisa” con la que asistieron los fanáticos a este tipo de diversión.

Que necesidad y urgencia tienen de ir ? Alguien me explica ? 🤔 — Vicko López® (@vikkolopez) October 24, 2020

Uff la gente no entiende, en mi fraccionamiento se hace en grande el Halloween, venían niños de otras colonias, este año se suspendió; ya se quejaron muchos papás, y adivina, van a hacer la pedida de dulces, que porque no pasa nada🤦🏻‍♀️. Son decenas de niños manoseando los dulces. — Jazbeth Mendoza (@jazbethmendoza) October 24, 2020

Aunque el gobierno de la CDMX le permitió operar al 30 por ciento de su capacidad, la administración del parque decidió recibir sólo a 14 por ciento de su afluencia regular, para analizar el comportamiento de los asistentes con las medidas sanitarias.

Entre los nuevos protocolos, en el parque piden que los visitantes comprueben haber estado sanos durante por lo menos 14 días antes de su visita; todos los colaboradores y personas mayores de 2 años deben utilizar cubrebocas de forma obligatoria y someterse a revisión de temperatura.

Las autoridades del parque controlan la capacidad máxima de visitantes: quienes deseen ir deberán reservar y pagar su lugar de estacionamiento de forma anticipada. Muchos de los establecimientos internos del parque, como restaurantes y tiendas, siguen cerrados.

TE PUEDE INTERESAR:

Sismo del 23 de junio en Oaxaca ha tenido más de 13 mil réplicas: SSN