Abuelita que sufrió maltrato en Tlalpan tiene seguridad especial

Ciudad de México. La abuelita que fue golpeada por su hijo en un domicilio de Tlalpan tiene seguridad garantizada, pues cuenta protección permanente; además, por el momento el agresor no está cerca, dijo la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Almudena Ocejo.

“La Fiscalía tiene en proceso la carpeta de investigación, para poder ubicar al agresor. Lo importante es que el agresor no está cerca, no está en contacto con la persona mayor y se tomaron todas las medidas para que esté protegida, existe una guardia permanente”, dijo Almudena.

Y es que la tarde de este miércoles en redes sociales se difundió un vídeo en el que una mujer de 95 años era vejada.

Tras la viralización del vídeo, la alcaldía Tlalpan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, localizaron el domicilio y se inició una carpeta por violencia familiar en agravio de un adulto mayor.

Tras este hecho autoridades capitalinas explicaron que en ese caso hay dos rutas en curso: una ruta tiene qué ver con la denuncia y apertura de la capeta de investigación por parte de la Fiscalía; y la ruta paralela es la de la atención social y familiar por parte de la Secretaría de Inclusión y Bienestar.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que en este caso la señora no fue retirada de su domicilio porque ella no lo quiso así y debe respetarse su voluntad, además de la casa es de su propiedad y que lo más importante es que no regrese el agresor.

En 2020, el Instituto para el Envejecimiento Digno ha atendido 825 casos relacionados de maltrato a adultos mayores:



32% de los casos fueron denuncias por violencia psicoemocional.

31% violencia patrimonial y económica; es decir, hay riesgos de despojo.

27% denuncias por omisión de cuidados.