Tres cosas divertidas qué hacer el fin en CDMX si no tienes dinero

Ciudad de México. La Ciudad de México esta llena de riquezas culturales por explorar, te invitamos a que las descubras este fin de semana; lo mejor es que si no tienes dinero, no importa, porque no cuestan casi nada.

1. Baila en el Jardín Santiago

Este parque construido por el destacado arquitecto mexicano, Mario Pani, y ubicado en Tlatelolco en la Alcaldía Cuauhtémoc, destaca por ser la réplica del jardín emblemático de la ciudad de Aguascalientes, el Jardín San Marcos, que con más de 180 años de historia, sigue siendo reconocido por su estructura de cantera rosa.

Además, es posible que te encuentres con una musical sorpresa que se escode en el centro de este parque, ya que justo en medio se ubica un templo monóptero (una edificación sencilla constituida por una columnata circular que soporta una techumbre sin ningún muro) en homenaje a la grandeza de Tlatelolco. Cabe destacar que esta estructura circular es la figura representativa del parque, misma que tiene un estilo clásico; a este templo lo enriquece aún más la gente que canta y baila en él, sin duda una excelente opción para pasar la tarde.

En cuanto a la fauna, hay unas 62 especies diferentes, entre ellas un enorme árbol de floripondio amarillo, algunas palmeras canarias y por supuesto, jacarandas.

¿Cómo llegar?

Puedes llegar a este emblemático parque tomando la línea 3 del metro hasta la parada de Tlatelolco.

2. Despéjate en Los Dinamos

El Parque Nacional los Dinamos es un área natural protegida, por la que corre el único río vivo de la Ciudad de México, el río Madgalena. Definitivamente caminar por este parque rodeado de flora y el envolvente sonido del agua, puede ser una actividad completamente tranquilizante; pero también puedes hacer algo más extremo, aventurate en el sendero ecoturístico de 26 kilómetros, el cual te permite realizar diferentes actividades como ciclismo, escalada, rappel, campismo, alpinismo e incluso pesca.

¿Cómo llegar?

Puedes llegar al parque en auto subiendo por las avenidas San Francisco, San Jerónimo y la Av. México hasta la Cañada. Otra opción es el transporte público y deberás abordar el camión desde San Ángel, metro Miguel Ángel de Quevedo o Taxqueña hasta el pueblo de La Magdalena Atlitic y después hay que caminar un par de cuadras hasta llegar a la Cañada.

3. Visita un museo

La CDMX cuenta con nada menos que 205 museos para visitar, muchos de ellos cuentan con entrada libre toda la semana, y algunos otros sólo los domingos, aprovecha esta oportunicad y anímate a conocerlos. Puedes consultar la cartelera de museos en la página de la Secretaría de Cultura: https://cultura.cdmx.gob.mx/recintos/museos