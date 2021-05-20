Turismo local, la apuesta para la reactivación económica tras pandemia

Madrid, España.- Fue inaugurada en Madrid la 41 edición de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, una de las más grandes del mundo. Antes de la pandemia esta feria solía recibir representaciones de 165 países y 11 mil empresas, tras la cancelación de la feria el año paso, este año recivio representantes de 55 naciones y 5 mil entidades.

Realizan Feria Internacional de Turismo para reactivar la industria

Estimaciones del sector turístico a nivel mundial indican que las pérdidas son de alrededor de 1, 3 billones de dólares, por lo que el lema de la feria es "Especial recuperación turismo".

En un intento por vilver a la normalidad la feria se celebra con las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias como son el uso de gel antibacterial, el cubrebocas y para la inauguración todos los asistentes debieron presentar pruebas de antígenos o PCR, aunque para los próximos días el requisito de la prueba no será necesario.

Los reyes de España Juan Carlos y Sofía fueron los encargados de inaugurar la FITUR 2021. Recorrieron los pabellones y presenciaron algunas de las actuaciones en los stand de los diferentes sitios turísticos que acudieron a la cita. Estuvieron acompañados por la ministra de Industria Comercio y Turismo, María Reyes Maroto y por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Al ser entrevistada por la prensa local e internacional Reyes Maroto dijo que esta feria espera generar confianza en el turista internacional y nacional para que puedan reactivarse los viajes al tiempo que continúe la lucha contra la pandemia. España dijo, ha desarrollado algunos intrumentos de movilidad segura para garantizar la salud de los visitantes.

El turismo local por si solo no podrá compensar lo que se logra con el ingreso de visitantes extranjeros.

Requisitos para viajar a Europa:

Requisitos por el momento, solo los residentes de la Unión Europea pueden viajar presentando su certificado de vacunación contra Covid-19 pero los visitantes de otros continentes o de México deben presentar una prueba PCR negativa a Covid-19 con72 horas de antelación a la llegada a España, así lo informo Victor Mirete del Patronato de Turismo Costa Blanca, Alicante. Sin embargo en el marco de la pandemia es recomendable que esté informado de las restricciones adoptadas por el Ministerio de Sanidad de España y seguir las instrucciones de las líneas aéreas.

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El verano está cerca y los sitios turísticos españoles son de los preferidos por turistas de Gran Bretaña y Alemania principalmente por lo que las autoridades tienen poco tiempo para establecer las normas que regirán para las vacaciones y negocian acuerdos bilaterales para recuperar a los turistas.

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