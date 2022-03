Recomienda Xóchitl Gálvez amparos por desaparición de escuela de tiempo completo

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez pidió dar marcha a tras a la decisión de desaparecer el programa de la escuela de tiempo completo q ue se implementó en el sexenio pasado con la reforma educativa y que según indicó, tanto ha criticado el actual gobierno.

La legisladora explicó que ese programa se implementó para apoyar, sobre todo, a madres que laboran de tiempo completo y no tienen en dónde dejar a sus hijos.

Con ese esquema también se otorgaba instrucción adicional a los niños y se les proporcionaba alimentación, que en muchos casos, era el único alimento que podían recibir durante el día, y ahora, resalto, se los retiran de manera injusta, ilegal y sin ninguna reflexión del grave daño que se causa a millones de madres y niños del país que se encuentran entre los más desprotegidos.

“¿Qué van a hacer en la calle esos niños, a partir de las dos o tres de la tarde que salen de la escuelas? Justo fue el enfoque de las escuelas de tiempo completo; que los niños pudieran estar en mejores condiciones, que tuvieran clases de educación física, de cultura, de artes, y las mamás pudieran de alguna manera desarrollar sus actividades laborales, y por otro lado, en muchas comunidades, para mejorar la calidad de la educación se buscaron las escuelas de tiempo completo”.

Golpe para padres y niños.

Sin lugar a dudas, dijo la senadora panista, se trata de un golpe para las madres, los niños y para la educación con calidad en general. Esto resulta inadmisible, reprochó.

“Esto es un golpe a la educación, es un golpe a las mujeres, es un golpe a la niñez. Es increíble que prefieran construir unas mega obras faraónicas y no apostarle a la educación. Lo mismo ha pasado con las universidades Benito Juárez que son una “porquería” porque no cuentan con recursos y ahora las escuelas de tiempo completo, cerrarlas, me parece inadmisible, me parece que habla de lo que este gobierno pretende, que es tener a la gente con la dádiva pero no apostarle a una mejor educación”.

Ante la situación, Xóchitl Gálvez recomendó a los afectados interponer amparos para evitar que se lleve a cabo la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo que resultaría, insistió, altamente perjudicial para ese sector de la población.

“Yo lo que diría es que los papás que eran beneficiarios de esta educación quizá podrían meter un amparo y parar esta situación, tendrían que ser directamente los beneficiarios de estas escuelas de tiempo completo”.

Se comprometió a seguir analizando el tema para facilitar apoyo con información a quienes lo requieran.