Nouhaila Benzina, la primera jugadora en usar hiyab en una Copa Mundial

Nouhaila Benzina, jugadora de Marruecos, hizo historia al ser la primera jugadora en usar hiyab en una Copa Mundial Femenina.

La defensa marroquí usó el velo durante el partido contra Corea del Sur en donde su equipo derrotó 1-0 a las surcoreanas en Adelaide.

La FIFA permitió el uso de velos en la cabeza con fines religiosos, como lo es el hiyab, en 2014. Además de la hazaña de Benzina, Marruecos también celebró su primer gol y victoria en una Copa del Mundo, con el que logró avanzar y se coloca en un empate de tres puntos con Alemania y Colombia.

¿Quién es Nouhaila Benzina, la jugadora que portó un Hiyab?

La defensa de la selección de Marruecos tiene 2 años y es jugadora del equipo del Asociación Sports of Forces Armed Royal (AS FAR) y actualmente es la única de sus compañeras seleccionadas en usar un velo en una competencia internacional.

Nouhaila Benzina es jugadora profesional y lleva ocho campeonatos en la liga de futbol femenil más importante de Marruecos.

¿Qué significa llevar Hiyab?

En países donde prevalece la religión islámica, las mujeres portan el Hiyab como un símbolo de identidad religiosa. De acuerdo con las investigación “El velo (El Hiyab) de Asma Lamrabet, las mujeres musulmanas, este velo “se entiende como un mandato divino que protege a las mujeres y define su lugar en la sociedad”.

En algunos países, el no usar Hiyab en público conlleva a un castigo, que van desde las detenciones, multas, prisión, incluso latigazos, ya que se considera un delito. En Irán, por ejemplo, las mujeres tienen la obligación de portar el Hiyab en espacios públicos, según lo informa Amnistía Internacional.