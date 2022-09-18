Revelan nueva foto de Reina Isabel II tomada durante Jubileo Platino

La Familia Real, a través de su cuenta oficial de Twitter, reveló una nueva foto de la Reina Isabel II, la cual fue tomada para conmemorar el Jubileo de Platino de la monarca.

La decisión de publicar esta nueva foto surge horas antes de que se realice el funeral de Estado de la Reina Isabel II en el Palacio de Westminster.

El Jubileo de Planito de la Reina Isabel II se realizó hace uno meses en Reino Unido, donde se celebraron 70 años de reinado, convirtiéndose en la primera y única monarca en alcanzar este hito.

Ahead of Her Majesty The Queen’s State Funeral, a new photograph has been released.



The photo was taken to mark Her Majesty’s Platinum Jubilee - the first British Monarch to reach this milestone.



Tomorrow, millions will come together to commemorate her remarkable life. pic.twitter.com/UyVfjVvJgw — The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022

¿Cuándo será el funeral de la Reina Isabel II?

Después de cuatro días, en los que los ciudadanos de Reino Unido tuvieron la oportunidad de rendir sus respetos a la Reina Isabel II, se realizará el funeral de Estado.

Hace unos días, la Familia Real, informó que el funeral de Estado de la Reina Isabel II, se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 5:00 de la mañana (hora de México), el cual tendrá lugar en la Abadía de Westminster.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place tomorrow at Westminster Abbey, followed by a Committal Service at St George’s Chapel, Windsor.



Viewers from around the world will be able to watch both Services live: — The Royal Family (@RoyalFamily) September 18, 2022

Gobierno de Reino Unido cierra la fila visitar féretro de Reina Isabel II

El Gobierno de Reino Unido anunció que la fila para mostrar respetos a la Reina Isabel II en el Palacio de Westminster, ya ha sido cerrada para nuevos visitantes.

Miles de dolientes, que habían esperado durante casi dos días para ver a la difunta Reina Isabel II, se han movilizado desde diversas parte de Reino Unido para llegar hasta Westminster Hall, donde forman una kilométrica fila para visitar el féretro de la Reina Isabel II.

La kilométrica fil, que serpenteaba por el centro de Londres, comenzó a moverse después de que el ataúd de la Reina Isabel II fue colocado en Westminster Hall, donde permaneció los últimos cuatro días.