En Nueva Jersey, adolescente regala su bebé a cliente de restaurante

Una adolescente de 14 años regaló a su bebé recién nacida a una cliente de un restaurante ubicado en Nueva Jersey; después huyó del lugar.

Medios locales indicaron que el miércoles pasado en el restaurante "El Patrón", ubicado en el Boulevard John F. Keneddy, en Nueva Jersey, varios comensales se encontraban degustando sus almuerzos, cuando entró una adolescente de 14 años, quien llevaba a una bebé en brazos.

El dueño del restaurante de Nueva Jersey, Frankie Aguilar, relató que vio a la adolescente desesperada cuando se acercó al mostrador. “Entró visiblemente desesperada, sosteniendo a una recién nacida, me miró a los ojos, que tenían terror y desesperación”, dijo.

Adolescente pide ayuda a cliente en Nueva Jersey

La joven madre se acercó a una pareja que se encontraba almorzando y les pidió ayuda, después les regaló al bebé y salió del restaurante de Nueva Jersey.

Alease Scott y su novio, Walter Cocca, fueron quienes apoyaron a la mujer, pues Scott le ofreció revisar a la bebé, quien parecía tener problemas para respirar.

“Le dije: ¿te importa si reviso sus signos vitales?”, explicó Scott, quien tiene conocimientos en primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar.

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Scott y su novio revisaron a la bebé, quien aún tenía parte del cordón umbilical adherido y descubrieron que tenía problemas para respirar.

El dueño del restaurante y la cliente llamaron de inmediato a la policía de Nueva Jersey para pedir ayuda para la menor. Tras varios minutos, llegó la policía de Nueva Jersey con equipo médico y oxígeno para la recién nacida.

“Cuando le coloqué la máscara de oxígeno a la bebé, de repente oímos el llanto más hermoso y comenzó a moverse, abrió un poco los ojos y luego los cerró, pero lo más dulce fue cuando le dio hambre y estaba tratando de succionar la máscara de oxígeno, así que supimos que estaba bien después de eso”, dijo la cliente con la recién nacida en brazos.

Adolescente no enfrenta cargos por regalar a bebé en Nueva Jersey

Después de que regaló a su bebé, la madre adolescente fue encontrada más tarde por la policía de Nueva Jersey, pero hasta el momento no enfrenta cargos, mientras la recién nacida será puesta en adopción.

“Estoy tan feliz de haber estado allí para ayudarla porque estaba desesperada y no sabía qué hacer, era muy joven”, dijo la cliente del restaurante.

En Nueva Jersey y otros lugares de Estados Unidos las madres pueden renunciar a un bebé de hasta 30 días de nacido y dejarlo de forma anónima en un refugio seguro, de acuerdo con una ley, que permite hacer esto sin presentar cargos en contra de la madre. Estos refugios se encuentran en estaciones de bomberos y de policías, además de hospitales.

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