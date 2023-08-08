Firman ley en Texas que restringe a atletas transgénero

El gobernador de Texas, Greg Abbott firmó la Ley para Salvaguardar el Deporte Femenil, que busca proteger la integridad de los deportes de las mujeres al prohibir que los hombres biológicos compitan contra mujeres atletas en colegios y universidades de Texas.

“Hoy es un día importante para las atletas femeninas en todo el estado de Texas, incluidas las niñas que aspiran a un día competir en deportes universitarios”. Greg Abbott, gobernador de Texas.

Greg Abbott dijo que los deportes han inspirado a muchas mujeres a proyectar visiones audaces y sueños de los que quieren lograr. También expresó que el legado de los deportes femeninos estará protegido para las generaciones venideras. Según sus palabras, las mujeres en Texas pueden estar seguras de que la integridad de sus deportes estará protegida en el Estado.

Al gobernador se le unieron en la ceremonia de la firma del proyecto de ley los senadores Mayes Middleton y Donna Campbell; los representantes estatales Caroline Harris, Tom Oliverson y Valoree Swanson; la exnadadora colegial Jeri Shanteau; la jugadora de baloncesto colegial Kassidy Comer; la levantadora de pesas Jade Dickens; la nadadora colegial Ellie McLeod; la jugadora de voleibol colegial Makenna Millerñ y otras defensoras del deporte femenino.

Women have thrived under college sports.



They've mastered discipline, spurred drive, & cast visions to achieve greatness.



We won’t allow that to be jeopardized in Texas. pic.twitter.com/P8GcB95c4s — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) August 7, 2023

El proyecto de ley 15 del Senado prohíbe que un varón biológico compita en una competición atlética de nivel universitario designada para una atleta biológica femenina, a fin de mantener la equidad competitiva. El proyecto de ley también crea un mecanismo para que las personas soliciten medidas cautelares contra una universidad pública de Texas o un equipo atlético intercolegial si viola las disposiciones del proyecto de ley.

En 2021, el gobernador Greg Abbott firmó una ley similar para proteger el deporte femenino en las escuelas públicas de Texas. Mientras que en abril de este año, la Cámara de Representantes estadounidense, de mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley que impediría a las jóvenes trans competir en deportes femeninos en escuelas y centros financiados con dinero público en todo el país.

Controversial caso en Estados Unidos por atleta trans

Un debate que se vio amplificado por el caso “Lia Thomas”, una nadadora transgénero de 22 años, que genró un gran escándalo tras batir todos los récords de mujeres en la Universidad de Pensilvania. Antes de realizar su transición compitió durante tres años como hombre, con el nombre de Will Thomas.

Riley Gaines compitió en las ligas universitarias (NCAA) contra Lia Thomas, representante de la de Pensilvania y nunca ocultó su desaprobación por compartir piscina, podio y hasta vestuario con la nadadora trans.

“El 17 de marzo del año pasado mis compañeras y yo, y otras nadadoras de otras universidades, fuimos obligadas a competir contra un hombre bilógico llamado Lia Thomas”. Riley Gaines, competidora en ligas universitarias.

Gaines dijo que Thomas y ella compitieron en los 400 estilo libre y terminaron empatadas, incluso en las centésimas de segundo, pero omo sólo había un trofeo, la NCAA le dijo que no se llevaría ningún trofeo porque se lo iban a dar a Thomas.

“Me dijeron que yo sólo tendría uno para las fotos. Las políticas de la NCAA lo que han hecho es excluir a las deportistas femeninas”. Riley Gaines, competidora en ligas universitarias.

Además, expresó que Lia Thomas no había concluido su transición física cuando compartían vestuario: "Esto no es todo, además de haber sido forzadas a renunciar a nuestros premios, títulos y oportunidades, la NCCA nos obligó a compartir el vestuario con Thomas, un hombre de 22 años que mide 1.90 y aún mantenía sus genitales masculinos.

