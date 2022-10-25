Nueva York reincorporará a empleados no vacunados contra el Covid-19

La Corte Suprema de Nueva York avaló que se reintegraran todos los empleados no vacunados que fueron despedidos durante la pandemia de Covid-19; además, ordenó que les pagaran su sueldo retroactivo, ya que, dijo, se violaron sus derechos.

“Estar vacunado no impide que una persona contraiga o transmita el Covid-19” indicó el tribunal de Nueva York, por lo que a partir del 1 de noviembre, los trabajadores gubernamentales podrán regresar a sus empleos.

La Corte de Nueva York dijo que el comisionado de salud “actuó más allá de su autoridad” cuando decidió despedir a los empleados no vacunados bajo un mandato de vacunación indefinido, en lugar de hacerlo solo temporal.

Cabe recordar que Eric Adams, alcalde de Nueva York, aseguró a principios de este 2022 que los trabajadores despedidos por no estar vacunados contra el Covid-19 no regresarían a trabajar.

🚨BREAKING: New York Supreme Court reinstates all employees fired for being unvaccinated, orders backpay pic.twitter.com/eSUh7VMJRM — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 25, 2022

La decisión provocó que el alcalde fuera criticado tras dejar sin trabajo a 1400 personas entre policías, bomberos y empleados del gobierno.

Finalmente este 25 de octubre, el tribunal de Nueva York indicó que Adams no tenía el derecho para hacerlo y exigió el restablecimiento de todos los empleados no vacunados y el pago retroactivo de su salario.

¿Por qué despidieron a más de mil trabajadores en Nueva York?

El 20 de octubre de 2021, el Comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, David Chokshi, emitió la orden conocida como “Mandato de vacunación de los empleados", la cual exigía a todos los trabajadores del gobierno presentar una prueba de al menos una dosis de vacunación contra Covid-19 antes de las 5:00 p. m. del 29 de octubre de 2021.

Quienes no cumplieron con la medida fueron despedidos de su trabajo en febrero de 2022 por incumplimiento de los requisitos de vacunación.

El 13 de diciembre de 2021, el Comisionado extendió el mandato de vacunación a los empleados del sector privado.

El 24 de marzo de 2022, el alcalde Adams promulgó la Orden Ejecutiva No. 62, que proporcionó exenciones generales del mandato de vacunación de los empleadores privados para atletas y otros artistas.

