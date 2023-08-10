“Estamos en crisis por llegada de migrantes”, asegura alcalde de Nueva York; pide estado de emergencia

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, convocó un par de conferencias de prensa para presentar en términos reales la crisis que enfrenta la ciudad como resultado de la afluencia de migrantes. Continuó solicitando ayuda de las autoridades estatales y federales.

Según el alcalde de Nueva York, alrededor de 100 mil migrantes han llegado a la ciudad en menos de un año, eso les ha ocasionado un gasto adicional superior a los $12 mil millones de dólares.

Eric Adams / Alcalde de Nueva York:

“Hemos pasado nuestro punto de quiebre. Nos enfrentamos a un estado de emergencia sin precedentes”.

Al mismo tiempo que pidió apoyo a las autoridades y subrayó la gravedad de la situación de los migrantes en la ciudad, también hizo aseguró que evitar su llegada, cerrarles la puerta, sería como darle un portazo a la oportunidad.

"Las masas acurrucadas anhelando respirar libremente. Durante siglos, los migrantes han hecho ese viaje extraordinario, ese acto de fe, en busca de libertad, seguridad, una oportunidad para el sueño americano, y los solicitantes de asilo que han llegado a nuestras ciudades desde la primavera pasada, están escribiendo un nuevo capítulo en esta historia eterna. Pero como declaré hace casi un año, nos enfrentamos a un estado de emergencia sin precedentes. El sistema de inmigración en esta nación está roto. Ha estado rota durante décadas. Hoy, se ha dejado que la ciudad de Nueva York recoja los pedazos. Desde el año pasado, cerca de 100 mil solicitantes de asilo han llegado a nuestra ciudad pidiendo refugio”.

"Nunca daríamos un portazo a la oportunidad", dijo.

The asylum seeker crisis requires a national solution. But we will do our part because that's the New York City way.



It is time for that to be the American way again. pic.twitter.com/t6bJ4yasua — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) August 9, 2023

Alcalde de Nueva York pide declarar a la ciudad en estado de emergencia

Adams aseguró que la ciudad estaba en punto de quiebre, pero que ni siquiera eso lograría que le dieran la espalda a la fuerza de los migrantes: "y aunque hayamos superado nuestro punto de quiebre, nunca daríamos un portazo a la oportunidad. Hemos tenido conversaciones productivas con nuestros socios estatales y federales y muestran un compromiso real para apoyar nuestros esfuerzos".

El alcalde de Nueva York confirmó que necesitaban recursos y que ya estaban en pláticas con las autoridades federales para recibir el apoyo necesario: "necesitamos recursos adicionales ahora. La mejor manera de resolver este problema es trabajando todos juntos. El estado puede apoyarnos tomando medidas razonables para aliviar la carga de nuestra ciudad".

Eric Adams pidió que además de las medidas que ha tomado el Departamento de Seguridad, debería existir mayor velocidad en las autorizaciones de trabajo para los migrantes.

"Quieren trabajar. No hay nada más antiestadounidense que no dejar que la gente trabaje".