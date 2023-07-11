Nueva York en estado de emergencia por fuerte lluvias; hay 1 muerto

Tras las fuertes lluvias de los últimos días en el noreste de Estados Unidos, autoridades de Nueva York declararon estado de emergencia en el Valle de Hudson, que luce devastado por las tormentas que dejaron varias casas inundadas y líneas eléctricas caídas.

Equipos de rescate trabajan arduamente para limpiar las zonas afectadas, mientras el clima amenaza con más lluvias e inundaciones catastróficas en todo el noreste del país norteamericano.

Fue declarado estado de emergencia en la región del Valle de Hudson, en el estado de #NuevaYork



Esto luego de las fuertes #lluvias que dejaron severas inundaciones en la zona.



Ángela González de la @VozdeAmerica tiene el reporte pic.twitter.com/ERSL4WJRlF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 11, 2023

Alrededor de 13 millones de estadounidenses se encuentran bajo advertencia de inundaciones desde Nueva York hasta Boston, zonas donde se espera que caigan hasta 18 centímetros de lluvia, alertó el Servicio Meteorológico Nacional.

Las intensas lluvias provocaron el cierre de carreteras, cientos de vuelos cancelados y se suspendió el servicio de trenes. Las autoridades ya evalúan el alcance de la destrucción que podría ser de millones de dólares

“Estos son fenómenos meteorológicos sin precedentes que siguen golpeándonos una y otra vez, por lo tanto, debemos cambiar nuestro comportamiento como planeta como país, como estado y en nuestros propios hogares” dijo Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York.

Un muerto por lluvias en Nueva York

Se reportó una persona muerta en el condado de Orange, Nueva York, debido a las lluvias. Una mujer fue arrastrada por las inundaciones cuando trataba de salir de su casa con su perro el pasado domingo, informó Kathy Hochul.

Las imágenes de video y las fotos publicadas en las redes sociales mostraron carreteras arrasadas e inundaciones que llegaron a las casas el domingo y la madrugada del lunes.

Con información de Reuters