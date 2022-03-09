RR Auctions realizará la subasta "La revolución de Steve Jobs: Engelbart, Atari y Apple" que concluirá el 17 de marzo en Nueva York. Los artículos del nacimiento de Apple, la informática doméstica y los videojuegos están a la venta.

Se considera que el lote superior es un cheque comercial de 1976 firmado por los fundadores de Apple, Steve Jobs y Steve Wozniak.

Bobby Livingston / Vicepresidente ejecutivo de RR Auction:

Este pago de $3 mil 430 dólares es para pagar las partes de la computadora Apple 1. Esto es antes de que tuvieran inversores. La razón por la que ambos lo firmaron es que en sus estatutos, cualquier gasto superior a mil dólares tenía que ser acordado por ambos y aquí está la evidencia.

La subasta incluye muchos artículos relacionados con trabajos, incluidas fotos de la escuela secundaria y una solicitud de empleo que también será un NFT.

"Steve Jobs no firmó muchas cosas. No le gustaba firmar objetos. Entonces, su firma es muy rara. De hecho, es una de las firmas más raras en las que los coleccionistas están interesados. Entonces, cada vez que surge algo con la firma de Steve, cuesta mucho dinero", explicó el editor general de Wired, Steven Levy.

Nueva York alberga subasta de objetos firmados por Steve Jobs.

"Tener tanto a Steve Jobs como a Steve Wozniak firmando un cheque es increíblemente raro”, aseguró Livingston.

Subasta de artículos firmados por Steve Jobs, supera expectativas

Los artículos están superando los precios que al inicio se pensaba que alcanzarían, así lo afirma Bobby Livingston:

"En una subasta nunca se sabe a qué precio se venderá algo. Teníamos un estimado de $25,000 dólares para vender esto. Y la oferta ya supera los 50 mil dólares".

La casa de subastas dijo que los artículos ayudan a contar la historia de la informática.

"Lo que hace que estas computadoras y videojuegos sean tan especiales es que son prototipos y son modelos muy tempranos que son difíciles de encontrar. Y hemos tenido: estos artículos nos los envían personas de Silicon Valley que estaban allí cuando comenzó toda esta revolución informática. Por lo tanto, estos son muy deseables. Estos artículos de computadora en particular son artículos de calidad de museo", dijo Livingston.

Nueva York alberga subasta de objetos firmados por Steve Jobs.

"Esta es la aplicación Atari de Steve Jobs. Ahora sabemos, sabemos por primera vez que esta aplicación es de Atari porque Al Alcorn es el hombre que recibió esta aplicación de Steve Jobs y Steve Jobs es bastante increíble. Lo llena, ya sabes, el inventor del iPhone y dice teléfono, ninguno, ¿verdad?, finaliza Livingston.