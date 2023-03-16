Hay nuevas órdenes de aprehensión por atentado a Ciro: Harfuch

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, reveló que hay nuevas órdenes de aprehensión en contra de más personas implicadas en el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva el pasado 15 de diciembre.

Sin precisar el número exacto de estos requerimientos judiciales, dijo que estas ya son un hecho pues se trabaja junto con la Fiscalía General de Justicia capitalina para detener a los responsables del atentado en contra de Ciro Gómez Leyva y continuar con las investigaciones para dar con todos los implicados en el hecho y determinar el móvil del mismo.

"Lo que tenemos nuevo, que lo vamos a anunciar próximamente con la fiscalía, son nuevas órdenes de aprensión para otras personas, nosotros como lo comentamos, ustedes nos hicieron dar a conocer. Tuvimos 12 operaciones al mismo tiempo en donde obtuvimos 12 personas, y la Fiscalía general de Justicia junto con la secretaría ya obtuvimos otras órdenes de aprehensión y pronto lo vamos a mencionar".

¿Cuántos detenidos hay por el atentado a Ciro Gómez Leyva?

Omar García Harfuch recordó que se han detenido a 12 autores materiales quienes ya están vinculados a proceso por el ataque armado en contra del periodista.

A pregunta expresa si hay algún indicio que relacione a la célula que atentó contra el periodista con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el secretario de seguridad comentó.

“Hay momentos en donde se menciona a esta organización, sin embargo, es parte de las investigaciones para saber qué vínculos tiene la célula material, los que fueron detenidos, con esta organización. Si fue mencionado en las audiencias que se llevaron a cabo y es parte de la investigación”.