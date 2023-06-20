Perú nombra a nuevo ministro de salud en medio de su peor epidemia de Dengue

Dina Boluarte, presidenta de Perú, nombró este lunes 19 de junio de 2023 a su nuevo ministro de Salud en medio de una serie de críticas ante la gestión de la peor epidemia de dengue que vive la nación sudamericana.

César Vásquez, médico y quien fue exlegislador durante el periodo de 2016 a 2019 por el partido Alianza para el Progreso, es el nuevo ministro de Salud.

✅ Dr. César Henry Vásquez Sánchez es el nuevo ministro de Salud



Nuevo titular del #Minsa es médico cirujano con amplia experiencia en gestión pública. Fue director ejecutivo del Hospital Regional Docente “Las Mercedes” de #Chiclayo.



🗞️ https://t.co/cRiF2ZglJ9 pic.twitter.com/WmpSeNVotq — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) June 19, 2023

El ministro Vásquez reemplaza a Rosa Gutiérrez, quien el pasado jueves renunció al cargo ante las críticas de su trabajo para combatir la mayor epidemia de dengue que enfrenta Perú. Hace unas semanas, Gutiérrez aseguró que las elevadas cifras de dengue iban a disminuir pero esto no ocurrió.

A inicios del año 2021, la Fiscalía General de Perú interpuso una denuncia constitucional contra Rosa Gutiérrez por el presunto delito de tráfico de influencias, sin embargo, algunos meses después el Parlamento de la nación andina, archivó la denuncia.

Nuevo Ministro de Salud César Vásquez, denunciado constitucionalmente por tráfico de influencias con "Los Temerarios del Crimen" q lideró ex acalde de Chiclayo David Cornejo. Fue congresista por APP y asesor de Lady Camones.



Se debió elegir mejor. @Minsa_Peru @exitosape pic.twitter.com/9jo1IOP0Ey — Marcial De La Cruz Esparza (@marproducer) June 19, 2023

Perú enfrenta su peor epidemia de dengue en su historia

Perú enfrenta el peor brote de dengue, las autoridades sanitarias informan que han registrado 156 mil 700 infecciones, además de que hasta el momento se han reportado 273 fallecidos.

Especialistas señalan que esto se debe en gran medida al desarrollo del fenómeno climático conocido como "El niño" que provoca lluvias torrenciales que aumentarán el riesgo de inundaciones en la región.

Este exceso de lluvia facilita la proliferación de los mosquitos transmisores de esta enfermedad. Cabe señalar que el contagio del dengue se produce ante la picadura del mosquito zancudo hembra del Aedes aegypti.

En lo que va de este 2023, Perú ha superado el más reciente pico de dengue registrado en 2017, cuando las autoridades reportaron 67 mil 280 contagios y 89 muertes por la enfermedad.

"GRAVÍSIMO: En medio de la peor epidemia de #dengue de nuestra historia al @Minsa_Peru se le acabaron las pruebas de diagnóstico!!!"



Ahora se entiende el por qué de la caída de la tasa de casos confirmados a nivel nacional!!!



Peor, esto significa que MANIPULARON LAS CIFRAS!!! https://t.co/3qLF338S4c pic.twitter.com/oYiCociKN0 — Antonio M Quispe MD PhD 🇵🇪 (@drantonioquispe) June 19, 2023

México reporta más de tres mil casos de dengue y 6 defunciones

En lo que va de este 2023, México ha registrado 5 muertes y 3 mil 221 contagios de dengue. Las defunciones que actualmente se encuentran en estudio, corresponden a los estados de Morelos (1), Nayarit (1), Nuevo León (1), Tamaulipas (1), Veracruz (1) y Yucatán (1). La mayoría de los casos de dengue se ubican en Yucatán, Quintana Roo y Colima.