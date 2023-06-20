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Perú nombra a nuevo ministro de salud en medio de su peor epidemia de dengue

Ante la serie de críticas por la gestión efectuada durante la mayor epidemia de dengue en Perú, su presidenta Diana Boluarte nombra nuevo ministro de salud.

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En medio de su peor epidemia de Dengue, Perú nombra a su nuevo ministro de salud
|SEBASTIAN CASTANEDA

Escrito por: Arturo Engels

Dina Boluarte, presidenta de Perú, nombró este lunes 19 de junio de 2023 a su nuevo ministro de Salud en medio de una serie de críticas ante la gestión de la peor epidemia de dengue que vive la nación sudamericana.

César Vásquez, médico y quien fue exlegislador durante el periodo de 2016 a 2019 por el partido Alianza para el Progreso, es el nuevo ministro de Salud.

El ministro Vásquez reemplaza a Rosa Gutiérrez, quien el pasado jueves renunció al cargo ante las críticas de su trabajo para combatir la mayor epidemia de dengue que enfrenta Perú. Hace unas semanas, Gutiérrez aseguró que las elevadas cifras de dengue iban a disminuir pero esto no ocurrió.

A inicios del año 2021, la Fiscalía General de Perú interpuso una denuncia constitucional contra Rosa Gutiérrez por el presunto delito de tráfico de influencias, sin embargo, algunos meses después el Parlamento de la nación andina, archivó la denuncia.

Perú enfrenta su peor epidemia de dengue en su historia

Perú enfrenta el peor brote de dengue, las autoridades sanitarias informan que han registrado 156 mil 700 infecciones, además de que hasta el momento se han reportado 273 fallecidos.

Especialistas señalan que esto se debe en gran medida al desarrollo del fenómeno climático conocido como "El niño" que provoca lluvias torrenciales que aumentarán el riesgo de inundaciones en la región.

Este exceso de lluvia facilita la proliferación de los mosquitos transmisores de esta enfermedad. Cabe señalar que el contagio del dengue se produce ante la picadura del mosquito zancudo hembra del Aedes aegypti.

En lo que va de este 2023, Perú ha superado el más reciente pico de dengue registrado en 2017, cuando las autoridades reportaron 67 mil 280 contagios y 89 muertes por la enfermedad.

México reporta más de tres mil casos de dengue y 6 defunciones

En lo que va de este 2023, México ha registrado 5 muertes y 3 mil 221 contagios de dengue. Las defunciones que actualmente se encuentran en estudio, corresponden a los estados de Morelos (1), Nayarit (1), Nuevo León (1), Tamaulipas (1), Veracruz (1) y Yucatán (1). La mayoría de los casos de dengue se ubican en Yucatán, Quintana Roo y Colima.