Nutria ladrona se roba la tabla de un surfista en California

Las redes sociales se volvió viral el video de una nutria ladrona que robó la tabla de un surfista en California, Estados Unidos, y que se ha convertido en el terror de los amantes de las olas, debido a que no es la primera vez que lo hace.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre local y federal informaron que estaban al tanto de que una nutria marina de cinco años “mostraba comportamientos preocupantes e inusuales” como acercarse repetidamente a los surfistas y kayakistas. Debido a ello, un equipo del Acuario de la Bahía de Monterey intentó capturar al animal para examinarla.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las nutrias marinas están catalogadas como especies en peligro de extinción.

🇺🇸 | ALERTA: Un equipo de control de animales intenta capturar a una nutria marina de 5 años que ha robado repetidamente tablas de surf a los surfistas en Santa Cruz, California. pic.twitter.com/FuFlkAAAEE — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) July 13, 2023

Las personas que comparten hábitats de nutrias marinas deben mantener una distancia segura fuera de la vista, pasar en paralelo y nunca permitir interacciones con mascotas que deben llevar correa.

Tiburón nada debajo de surfistas en California

Por si fuera poco, además de la nutria ladrona, en las playas de California también se avistó un tiburón que nada cerca de un grupo de surfistas.

Un dron captó desde las alturas en la playa San Onofre el momento en que el tiburón apareció debajo de los surfistasque esperaban las olas para levantarse en sus tablas.

No obstante, la presencia del animal no disuadió a los surfistas. El tiburón blanco tampoco mostró mucho interés en los bañistas, ya que siguió nadando sin atacar a nadie. Por fortuna, el momento no se salió de control y nadie resultó herido.