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Indigente golpea a niño y el padre responde con tremenda golpiza en Oaxaca

Un indigente ingreso en una pizzería de Oaxaca y golpeó en la cabeza a un niño, por lo que el padre de éste reaccionó propinándole una tremenda golpiza

Por: María José Villalobos - Estela Juárez Aguilar

El miércoles 18 de octubre casi a las 9:30 de la noche fue grabado un joven, al parecer, un indigente, que vestía sudadera con capucha oscura entrando a una pizzería en el municipio de Miahuatlán, Oaxaca.

Se le ve pararse frente al aparador y sin más, segundos después se ve como le da un golpe en la cabeza a un niño que se encontraba comiendo con su familia y quien de inmediato suelta en llanto.

El agresor sale del lugar mientras que se escucha el llanto desconsolado del niño; segundos después otra cámara de seguridad capta en la calle como el papá del menor sale corriendo del local y alcanza al joven.

Lo comienza a golpear brutalmente, lo derriba, le da golpes en el cuerpo y hasta patadas, se jalonean hasta que después el joven indigente se logra zafar y huye del lugar.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la agresión del joven, ni la reacción del padre del menor agredido.

¿Qué pasó en la pizzería de Miahuatlán, Oaxaca?

La agresión del presunto indigente ocurrió a las 21:26 horas del 18 de octubre en la Pizzería Yai ubicada en la calle Nicolás Bravo, ubicada entre las calles Nicolás Régules y 3 de Octubre, en el centro del municipio de Miahuatlán, Oaxaca.

En redes sociales circularon los dos videos en los que se ve al joven cuando ingresa a la pizzería, en donde hay una familia con un niño sentado y degustando una rebanada.

El joven se dirige al mostrador y observa, después de unos segundos, se da la media vuelta y sin razón aparente da un manazo en la nuca al menor, con una fuerza considerable, lo cual desata la reacción del papá del niño.