Indigente golpea a niño y el padre responde con tremenda golpiza en Oaxaca

El miércoles 18 de octubre casi a las 9:30 de la noche fue grabado un joven, al parecer, un indigente, que vestía sudadera con capucha oscura entrando a una pizzería en el municipio de Miahuatlán, Oaxaca.

Se le ve pararse frente al aparador y sin más, segundos después se ve como le da un golpe en la cabeza a un niño que se encontraba comiendo con su familia y quien de inmediato suelta en llanto.

El agresor sale del lugar mientras que se escucha el llanto desconsolado del niño; segundos después otra cámara de seguridad capta en la calle como el papá del menor sale corriendo del local y alcanza al joven.

Lo comienza a golpear brutalmente, lo derriba, le da golpes en el cuerpo y hasta patadas, se jalonean hasta que después el joven indigente se logra zafar y huye del lugar.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la agresión del joven, ni la reacción del padre del menor agredido.

#Oaxaca | Un #indigente entra a una tienda y sin razón golpea a un niño.



El padre del menor reacciona de inmediato y se le va encima a golpes afuera del #negocio. ¿Es la acción correcta? ¡Se abre el debate!



Nos cuentan @vaitiaremateos, @Radiohen y @_otomartinez en @HechosAM. pic.twitter.com/RqGuZj7Uxa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2023

¿Qué pasó en la pizzería de Miahuatlán, Oaxaca?

La agresión del presunto indigente ocurrió a las 21:26 horas del 18 de octubre en la Pizzería Yai ubicada en la calle Nicolás Bravo, ubicada entre las calles Nicolás Régules y 3 de Octubre, en el centro del municipio de Miahuatlán, Oaxaca.

En redes sociales circularon los dos videos en los que se ve al joven cuando ingresa a la pizzería, en donde hay una familia con un niño sentado y degustando una rebanada.

El joven se dirige al mostrador y observa, después de unos segundos, se da la media vuelta y sin razón aparente da un manazo en la nuca al menor, con una fuerza considerable, lo cual desata la reacción del papá del niño.