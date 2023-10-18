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Taxista de Oaxaca golpea a hombre adulto mayor
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Taxista golpea brutalmente a adulto mayor luego de incidente vial en Oaxaca

En el video se ve cómo la furia el taxista incrementa y deja en el piso al adulto mayor hasta que el joven de sudadera naranja lo aleja de él y lo resguarda.

Por: María José Villalobos -Estela Juárez Aguilar

En Oaxaca, un automovilista grabó el momento en el que un taxista vestido con sudadera de color rojo arremetió a puños y patadas en contra de un adulto mayor que vestía camisa azul, mientras que otras dos personas discuten al lado de ellos.

Entonces, la furia el taxista incrementa y deja en el piso al adulto mayor hasta que el joven de sudadera naranja lo aleja de él.

Incluso, se ve cuando el hombre de camisa azul se levanta el suelo y se acerca al taxista, que sigue detenido por el joven de sudadera naranja quien lo continúa alejando.

Los hechos ocurrieron este martes 17 de octubre sobre la carretera federal 190 en el municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca.

La Secretaria de Movilidad del estado informó que el taxi es de modalidad foránea y que investigará los ocurrido.