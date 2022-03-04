Obispo argentino es sentenciado a 4 años de cárcel por abuso sexual

El obispo argentino Gustavo Zanchetta fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, acusado de abuso sexual, en el último juicio que enfrentó la Iglesia Católica liderada por el papa Francisco.

Soledad Filtrín Cuezzo, la fiscal a cargo del caso, indicó que las víctimas del obispo quedaron conformes con lo que resolvió el tribunal, ya que la sentencia fue “acorde y conforme a lo que hemos pedido como pena”.

El juicio del obispo argentino comenzó en febrero en Orán, el lugar donde cometió el abuso sexual y donde fue acusado. El tribunal además exigió la detención inmediata del obispo, según un portavoz de la Justicia provincial.

Comienza el juicio en #Salta contra el exmiembro de la Diócesis de #Quilmes y exobispo Gustavo Zanchetta acusado de abuso sexual contra dos seminaristas. Las audiencias orales tendrán más de 20 testigos y se desarrollarán desde hoy y hasta el viernes 25 en la Sala II del Tribunal pic.twitter.com/23gGwjgs93 — Guillermo Troncoso (@TroncosoGuille) February 21, 2022

Al inicio del juicio contra Zanchetta por abuso sexual, el obispo argentino negó las acusaciones, y argumentó que siempre tuvo una relación “buena y sana” con los seminaristas, por lo que aseguró que se trataba de una “venganza”.

Durante el juicio, los denunciantes y testigos hablaron sobre los “abrazos inapropiados” que daba el obispo argentino, así como de los mensajes que pedía a los seminaristas. Un cura testificó que encontró fotos de contenido pornográfico en el celular de Zanchetta.

Cabe destacar que en Argentina hay denuncias de abuso sexual contra al menos 100 clérigos, entre ellos 10 en Salta, según BishopAccountability.org, un grupo de seguimiento de los abusos.

¿Quién es Gustavo Zanchetta, obispo condenado por abuso sexual?

Gustavo Zanchetta se desempeñó en el Vaticano hasta que salieron las denuncias de abuso sexual en su contra por parte de dos seminaristas.

El obispo argentino renunció a su deberes como clérigo en Orán en agosto de 2017 argumentando motivos de salud, en ese momento se desconocían las acusaciones de abuso sexual en contra de Zancheta.

Después se fue a vivir a Santa Marta, el hotel para clérigos en el que reside el papa Francisco, y trabajó en el Vaticano como asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, hasta el 2019.

En ese año se hicieron públicas las denuncias de abuso sexual en su contra, cuando la fiscal Cuezzo lanzó una captura internacional por considerarlo “inhallable”. Tras ello, el papa Francisco fue cuestionado si lo estaba protegiendo, ya que eran cercanos.

A lo que el Papa respondió que había designado a un arzobispo para que investigara el caso, y posteriormente aceptó a que se realizará un juicio ante las autoridades por las acusaciones de abuso sexual.

El papa Francisco ha luchado por mantener la imagen de la Iglesia en medio de sospecha de abuso sexual de funcionarios religiosos en distintas partes del mundo, incluidos Estados Unidos y Australia.

