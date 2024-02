Obispos de Guerrero se reúnen con líderes criminales; buscan tregua

Con la finalidad de buscar una tregua para pacificar el estado de Guerrero ante la ola de violencia que vive, los cuatro obispos de la entidad se reunieron con líderes de los grupos criminales con la finalidad de buscar una tregua.

Sin embargo, no hubo resultados porque a ellos les interesa el dinero, el territorio y el poder, reveló el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández.

Al término de la celebración de la misa del miércoles de ceniza, el prelado respondió a preguntas de los reporteros y dijo que los obispos se reunieron por separado y en distintos momentos con diferentes líderes del crimen organizado que operan en la entidad.

¿Qué piden los criminales a cambio de una tregua?



Dijeron que esto lo realizaron antes de que se agudizara la violencia para buscar una tregua, pero dijo que no fue posible porque ellos impusieron sus condiciones y que no se pusieron de acuerdo “en el reparto del territorio”.

Relató que él habló con líderes de Tierra Caliente y de la Sierra, con quienes tampoco alcanzó ningún acuerdo.





Hizo un llamado a las autoridades a hacer lo suyo, a que no se corrompan y no simulen, “porque no es posible ver tantas patrullas de militares, de guardias nacionales y policías en las calles y se sigan cometiendo asesinatos, eso da tristeza”.

Criticó que se diga que se está trabajando por la seguridad, pero se siguen cometiendo los delitos.





Al ser cuestionado sobre cuándo se reunieron con estos líderes y por qué no llegaron a un acuerdo, respondió:

“Pues es la avaricia, la ambición, la ambición de tener por eso en mi homilia dije el Dios dinero entonces ambicionan el dinero, ambicionan el poder, ambicionan territorios. Ellos pedían una tregua, pedían una tregua con sus condiciones pero esas condiciones no fueron de agrado a algunos participantes, pedían territoros”, explicó.

Cabe mencionar que actualmente, el estado de Guerrero vive una ola de violencia en la que han sido asesinados varias personas,entre ellas transportistas y líderes sociales, así como familias en diversos municipios, entre ellos Chilpancingo.