OEA mantiene presión por presos políticos y derechos en Nicaragua

La Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene presión sobre Nicaragua y trabaja por la liberación de los presos políticos y los derechos humanos en el país centroamericano, dijo el miércoles su secretario general, Luis Almagro.

Nicaragua anunció en abril su salida de la OEA y el cierre en el país de su oficina, luego de que la organización declarara ilegítimas las elecciones de noviembre, en las que Daniel Ortega se alzó con la victoria tras encarcelar a sus rivales políticos.

"La dinámica de presión sobre el régimen se ha mantenido, prácticamente no se ha levantado ninguna (de las medidas) que se han impuesto", dijo Almagro en una rueda de prensa antes del inicio de la 52 Asamblea General en Lima que durará hasta el viernes.

Almagro afirmó que pese a que los contactos con Nicaragua para abordar temas políticos "no han sido posibles", el trabajo en la organización ha continuado y que incluso hay un proyecto de resolución en la OEA que se esperaría analizar.

"Muchos de estos trabajos están siendo enfocados en la liberación de los presos políticos, en los temas humanitarios y en los derechos humanos que hay en Nicaragua", dijo.

Ahora es el momento de seguir incluyendo, insistir en crear narrativas de unión y no discriminación, de ser tolerantes ante quienes piensan distinto, de reconocer y valorar la diversidad.



Mis palabras en diálogo con Sociedad civil en #AsambleaOEA pic.twitter.com/yBXE18AQg3 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 5, 2022

Asamblea OEA

Durante la asanblea de la OEA, el funcionario se refirió asimismo al proceso del retiro de la OEA por parte de Venezuela, luego que el Gobierno del presidente izquierdista Nicolás Maduro anunciara su salida "definitiva" de la organización en abril de 2017.

Almagro manifestó que el proceso de salida "simplemente nunca terminó de concretarse porque para irse de la organización no solamente tienen que pasar dos años, sino que tiene que estar al día con todos sus obligaciones respecto a la organización".

"Debemos reconocer que nos deben algunos millones de dólares de cuentas pendientes de contribución", señaló.

En la asamblea de cancilleres de la OEA se espera discutir temas como la seguridad alimentaria por la escasez de fertilizantes debido a la guerra en Ucrania, reforzar las políticas de salud post pandemia y a establecer mecanismos de lucha contra la desigualdad y la discriminación en la región.

Para la cita han confirmado la participación 24 cancilleres, incluido el secretario de Estado estadounidense Antonhy Blinken, luego de su gira esta semana por Chile y Colombia.